- Mam nadzieję, że to żart. Tego pana nie wspieramy - mówił ze sceny Przemysław Myszor, członek zespołu Myslovitz. Na koncercie w Jarocinie wśród publiczności pojawił się plakat wyborczy Grzegorza Brauna. To nawiązanie do parodii jednego z największych hitów grupy.