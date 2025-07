"Podpisałem dziś dwa kolejne wnioski o uchylenie immunitetów, związane z ekscesami pana Grzegorza Brauna. Jutro zostanie im nadany urzędowy bieg" - poinformował w środę na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. Bodnar zdecydował

Jak dodał szef MS, pierwszy wniosek dotyczy Brauna bezpośrednio i trafi do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Wymienił, że związany jest z czterema czynami lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Chodzi o kradzież zuchwałą flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, zniszczeniem organizowanej przez Klub Lewicy wystawy poświęconej społeczności LGBT+ w holu głównym Sejmu, publiczne pomówienie w czasie debaty prezydenckiej organizatorów akcji 'Żonkile' upamiętniającej wybuch Powstania w getcie warszawskim oraz kradzież zuchwałą flagi UE z holu resortu przemysłu.

Jak przypomniał, w ostatnim z wymienionych zdarzeń z Braunem współdziałał także poseł na Sejm Henryk Fritz z jego ugrupowania i to właśnie jego dotyczy drugi z wniosków. W czwartek ma się on znaleźć na biurku marszałka izby niższej Szymona Hołowni.

"Zachowania Brauna nie pozostaną bezkarne". Bodnar zapowiada akt oskarżenia

"Ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa. Zachowania te nie pozostaną bezkarne" - zapewnił Bodnar.

Minister podkreślił też, że będzie to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi. W sumie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw. Zapowiedział również, że do końca miesiąca do sądu trafi akt oskarżenia dotyczący europosła ws. gaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. W tej sprawie immunitet Brauna w Parlamencie Europejskim został wcześniej uchylony.