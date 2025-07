- To, co oni szykowali, to zwykła definicja zamachu stanu - stwierdził europoseł Patryk Jaki. Wiceprezes PiS odniósł się do informacji ujawnionych w podcaście Interii, według których lider Polski 2050 otrzymał od szefa rządu "bardzo wyraźną propozycję, ofertę albo sugestię, żeby jednak odłożyć zaprzysiężenie Karola Nawrockiego".