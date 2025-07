- To nie jest dobry pomysł. (...) Po prawej stronie widać, że my jesteśmy racjonalną prawicą - stwierdził europoseł Patryk Jaki, pytany o koalicję PiS z formacją Grzegorza Brauna. Jednocześnie wiceprezes PiS zaprosił prawicowe formacje do poparcia projektów jego partii.

Grzegorz Kępka w "Gościu Wydarzeń" zapytał o pomysł "paktu senackiego" po stronie prawicy i ewentualną współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją oraz środowiskiem Grzegorza Brauna.

- Jestem przekonany, że im dłużej trwają rządy Tuska, tym bardziej Polacy widzą kontrast jak dobrze rządziliśmy (…), że polską racją stanu jest jednak nasze, samodzielne zwycięstwo w Sejmie i Senacie - odparł Patryk Jaki.

Wiceprezes PiS dodał jednak, że jego formacja ma projekty i zachęca do ich poparcia. Wymienił na przykład referendum dotyczące migracji. - Jeżeli inne partie prawej strony się na to zgodzą, proszę bardzo - wskazał.

Koalicja Brauna z PiS? "To nie jest dobry pomysł"

Dziennikarz dopytał czy koalicja z partią Grzegorza Brauna to dobry pomysł. - Nie. To nie jest dobry pomysł. (...) Po prawej stronie widać, że my jesteśmy racjonalną prawicą. Jego (Brauna) ostatnie wypowiedzi, które rzeczywiście Polskę stawiają w złym świetle na arenie międzynarodowej, pokazują, że my jesteśmy prawicą odpowiedzialną. Jeżeli są wyborcy, którzy się wahają, to proszę, żeby zobaczyli jaka jest różnica między nami, a formacją, która stosują retorykę, z którą nie można się zgodzić - powiedział Jaki.

WIDEO: Patryk Jaki w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polityk PiS był dopytywany o wypowiedzi ludzi z kierownictwa PiS, które wskazują na możliwą współpracę z Grzegorzem Braunem. - Jeżeli Polacy zdecydują, że nie będzie innego, żeby odsunąć rząd Tuska, to oczywiście wszystkie opcje będziemy rozważali, rozumiejąc, że polityka to sztuka robienia tego, co jest możliwe - odparł Patryk Jaki.

Patryk Jaki: Wypowiedzi Brauna są szkodliwe

Jaki podkreślił jednak, że wizerunek państwo to "bardzo ważna waluta na arenie międzynarodowej". - My dzisiaj nie mamy czasu ani przestrzeni, żeby tak łatwo tym szargać - komentował.

ZOBACZ: "Szykowali zamach stanu". Jaki o doniesieniach ws. zaprzysiężenia Karola Nawrockiego

Jednocześnie sprzeciwił się, żeby wokół Grzegorza Brauna roztaczać "kordon sanitarny". - Absolutnie nie. (...) Natomiast takie wypowiedzi są bardzo szkodliwe i całe szczęście są możliwości do wyboru prawicy, która już się sprawdziła w rządzeniu - podkreślił Jaki.

Jak oficjalnie poinformowała Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ, śledczy prowadzą "czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej".

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.