Straż Graniczna reaguje na nagranie Bąkiewicza. "Plucie na nasz mundur"

"Stop dezinformacji" - oświadczyła Straż Graniczna, która odniosła się do filmu opublikowanego przez Roberta Bąkiewicza. Służby przekazały, że nagranie - które działacz usunął - przedstawia przekazanie migrantów, ale nie Polsce, tylko do Niemiec. Do sprawy odniósł się także szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który zaapelował do Bąkiewicza, by ten przeprosił funkcjonariuszy.