Papież Leon XIV potępił "niegodziwe posługiwanie się głodem jako bronią wojenną". W ogłoszonym w poniedziałek w Watykanie przesłaniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podkreślił, że świat musi to karać.

W poniedziałek papież Leon XIV wygłosił przemówienie do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa. Powiedział, że "z przerażeniem obserwujemy niegodziwe posługiwanie się głodem jako bronią wojenną". Dodał, że zagładzanie ludności staje się "bardzo ekonomicznym sposobem prowadzenia wojny.

Leon XIV zauważył również, że w konfliktach coraz częściej "pierwszymi celami militarnymi stają się sieci dostaw wody i drogi komunikacyjne". Podkreślił, że "nadszedł czas, aby świat ustalił jasne kroki, by karać takie nadużycia i ściągać odpowiedzialnych za nich sprawców".

Zaznaczył, że brak bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienie dalej stanowią jedno z największych wyzwań czasów obecnych. - Kościół zachęca do wszelkich inicjatyw, by położyć kres skandalowi głodu na świecie - zadeklarował papież. Jako klucz do pokonania głodu wskazał dzielenie się zamiast "chciwego gromadzenia".

- To coś, o czym dzisiaj zapomnieliśmy, ponieważ mimo pewnych uczynionych ważnych kroków globalne niebezpieczeństwo żywnościowe pogłębia się, co sprawia, że coraz bardziej niemożliwe jest osiągnięcie celu Zero Głodu z Agendy 2030 - ocenił Leon XIV.

Wyraził przekonanie, że wcześniej czy później trzeba będzie wyjaśnić przyszłym pokoleniom, że "odziedziczą niesprawiedliwości i nierówności, jeśli nie zaczniemy teraz działać". - Bez pokoju i stabilności nie będzie możliwe zagwarantowanie odpornych systemów agrożywnościowych i zapewnienie wszystkim zdrowego, dostępnego i zrównoważonego jedzenia - dodał papież.

