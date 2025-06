W czasie mszy w bazylice Świętego Piotra papież nałożył paliusze z białej wełny, symbol więzi ze Stolicą Apostolską, ponad 50 nowym arcybiskupom metropolitom mianowanym w ciągu minionego roku. Było wśród nich trzech Polaków: metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel i metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

Watykan. Leon XIV przywraca tradycję zmienioną przez Franciszka

Nowy papież przywrócił również tradycję osobistego nakładania paliuszy arcybiskupom po zmianach wprowadzonych przez Franciszka, który zdecydował, że mają one być nakładane w ich archidiecezjach.

W homilii Leon XIV zwrócił uwagę na różnice między apostołami Piotrem i Pawłem. Piotr - przypomniał - był rybakiem z Galilei, a Paweł - "ścisłym intelektualistą należącym do partii faryzeuszy".

- Pierwszy z nich natychmiast porzucił wszystko, aby pójść za Panem; drugi prześladował chrześcijan, aż został przemieniony przez Zmartwychwstałego Chrystusa. Piotr głosił Ewangelię przede wszystkim Żydom; Paweł został posłany do niesienia Dobrej Nowiny poganom - mówił Leon XIV.

- Nasi patroni podążali różnymi drogami, mieli różne poglądy, czasami konfrontowali się i ścierali w ewangelicznej szczerości - dodał. Papież podkreślił potrzebę komunii kościelnej, łączenia odmienności i budowania "mostów jedności" po to, aby różnorodność połączona wyznaniem jednej wiary przyczyniała się do głoszenia Ewangelii.

Watykan. Nowy papież przypomina o przesłaniu swojego poprzednika

- Jesteśmy wezwani do podążania tą drogą, patrząc właśnie na Piotra i Pawła, ponieważ wszyscy potrzebujemy takiego braterstwa. Potrzebuje go Kościół, potrzebują go relacje między świeckimi a kapłanami, między kapłanami a biskupami, między biskupami a papieżem, tak samo jak potrzebuje go życie duszpasterskie, dialog ekumeniczny i relacje przyjaźni, które Kościół pragnie utrzymywać ze światem - oświadczył.

Zaapelował o starania, by "uczynić z naszej różnorodności laboratorium jedności i wspólnoty, braterstwa i pojednania, aby każdy w Kościele, z własną historią osobistą, nauczył się podążać razem z innymi".

Leon XIV ostrzegł: "Jeśli nie chcemy, aby nasze bycie chrześcijanami zredukowało się do dziedzictwa przeszłości, jak wielokrotnie ostrzegał nas papież Franciszek, ważne jest, abyśmy uniknęli ryzyka znużonej i statycznej wiary".

Watykan. Uroczystości świętych Piotra i Pawła

Zgodnie z tradycją z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła prowadząca do Watykanu aleja została udekorowana kolorowymi dywanami z kwiatów.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moje pierwsze kroki jako Następcy Piotra - powiedział po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra.

