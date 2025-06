Waloryzacja emerytur to temat, który powraca co roku i budzi szczególne emocje wśród seniorów. Dla wielu z nich to podstawowy element domowego budżetu. Co roku rząd ogłasza wskaźnik waloryzacji, bazując na aktualnym poziomie inflacji i wzroście płac, a od tego zależy realna wartość świadczeń emerytalnych.

Zmiany zapowiadane na 2026 rok mogą szczególnie wpłynąć na osoby pobierające najniższe emerytury i renty. Celem waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości świadczeń mimo rosnących cen. Podwyżki będą ustalane na podstawie inflacji z poprzedniego roku oraz 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Co już wiadomo? Propozycja na rok 2026

12 czerwca 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na rok 2026, zakładając ponownie dodatek 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W praktyce daje to łączy wzrost o co najmniej 4,9 proc., co oznacza minimalną podwyżkę świadczeń od 1 marca 2026 r.

ZOBACZ: Gdzie w Europie żyje się najlepiej na emeryturze? Polska daleko w tyle

Przy obecnej minimalnej emeryturze brutto wynoszącej 1878,91 zł, oznacza to wzrost do ok. 1970,98 zł brutto. Na rękę będzie to od 1800 do 1820 zł netto, czyli realny zysk w portfelu sięgnie ok. 90-110 zł.

Podwyżki emerytur i rent w 2026 r. Nowe stawki i zasady przeliczeń

Wzrost minimalnej emerytury pociąga za sobą również podwyższenie świadczeń z nią powiązanych. Emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy także wzrośnie do 1970,98 zł brutto. Renta częściowa wyniesie 1478,23 zł, a w przypadku świadczeń z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych - 2365,18 zł.

Częściowa renta w takich przypadkach osiągnie poziom 1773,88 zł, a renty rodzinne i socjalne zostaną podniesione do poziomu nowej minimalnej emerytury. Dla wielu osób zmiany te oznaczają wzrost świadczenia o 70 do ponad 110 zł miesięcznie.

ZOBACZ: Polscy seniorzy w wyjątkowej sytuacji. Niemcy i reszta mogą pozazdrościć

Na przyszłorocznej waloryzacji skorzystają nie tylko osoby otrzymujące minimalne świadczenia. Wzrosną także emerytury o wyższych wartościach bazowych. Prognozy wskazują, że emerytura brutto w wysokości 2000 zł może wzrosnąć o ok. 100 zł, a przy kwocie 2500 zł - ok. 108 zł.

Kiedy waloryzacja wejdzie w życie?

Zgodnie z przepisami, wskaźnik waloryzacji zostanie ostatecznie potwierdzony na początku 2026 r. Główny Urząd Statystyczny ogłosi oficjalne dane o inflacji do końca stycznia, a realny wzrost wynagrodzeń zostanie podany do 10 lutego. Dopiero wtedy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyda odpowiedni komunikat w "Monitorze Polskim".

Świadczenia zostaną przeliczone automatycznie przez ZUS, dlatego nie będzie konieczności składania żadnych wniosków. Podwyższone świadczenia trafią na konta od 1 marca 2026 r.

red. / polsatnews.pl