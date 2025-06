Gdzie w Europie żyje się najlepiej na emeryturze? Polska daleko w tyle

Choć emerytura powinna być czasem spokoju i odpoczynku po latach pracy, to w zależności od kraju wygląda to zupełnie inaczej. W jednych państwach seniorzy mogą pozwolić sobie na podróże, aktywność i komfortowe życie, w innych muszą liczyć każdy grosz. Europa dzieli się dziś na miejsca, gdzie starość to prawdziwe wakacje oraz te, gdzie emerytura staje się swoistą walką o przetrwanie.