Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta obowiązuje od 2017 roku. Wcześniej przez pewien czas obowiązywały przepisy, wedle których docelowo miało to być 67 lat dla obu płci. Część grup zawodowych może też skorzystać z różnych form wcześniejszego zakończenia pracy (dotyczy to na przykład górników). Jak sytuacja prezentuje się na tle reszty Europy?

Emerytury w Europie. Tam pracują najdłużej

Różnice są widoczne od razu. W wielu krajach wprowadzony został wiek emerytalny wysokości 67 lat zarówno dla panów, jak i pań. Dotyczy to m.in. Danii, Włoch, Holandii czy Grecji. Do takiego rozwiązania dążą też Niemcy, Hiszpania i Belgia, a także Wielka Brytania. W każdym z tych państw obecnie jest to co najmniej 66 lat.

Po skończeniu 65. roku życia (u obu płci) można przejść na emeryturę choćby na Węgrzech, Cyprze, w Słowenii czy Luksemburgu, a od przyszłego roku także na Litwie. Obywatelki tych państw mają więc powody, by zazdrościć Polkom, które kończą pracę zawodową nawet siedem lat wcześniej. Również Polacy często odpoczywają szybciej niż ich rówieśnicy z innych części Europy.

Na uwagę zasługują także przepisy obowiązujące na Słowacji i we Francji. Choć przewidują stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, to docelowo ma on wynosić 64 lata, a więc tamtejsi mężczyźni będą pracować krócej niż w Polsce.

Tak wygląda sytuacja w innych krajach

W krajach Europy Wschodniej aktywność zawodowa kończy się zwykle jeszcze wcześniej. Na Białorusi ustawowy wiek emerytalny wynosi 58 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn. Podobne zasady obowiązują w Rosji.

W Ukrainie granica ta została ustalona na poziomie 60 lat dla wszystkich, przy spełnieniu wymaganego stażu pracy. Z kolei w Mołdawii wynosi odpowiednio 61 i 63 lata.

Czy wiek emerytalny w Polsce się zmieni?

Warto pamiętać, jak istotna pozostaje jakość życia seniorów. W krajach rozwiniętych średnia długość życia przekracza 80 lat, a starsze osoby mogą liczyć na lepszą opiekę medyczną i większe bezpieczeństwo socjalne. W biedniejszych rejonach Europy, choć aktywność zawodowa kończy się wcześniej, okres emerytury bywa krótszy i mniej komfortowy.

Obecnie brak jednoznacznych sygnałów ze strony władz, w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Sondaże od lat pokazują, że społeczeństwo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu.

