Senator niezrzeszony Wadim Tyszkiewicz zapowiedział utworzenie nowego ugrupowania politycznego, które ma być alternatywą dla dwóch największych obozów w polskiej polityce - PO i PiS.

Nowa partia. Senator zapowiada walkę z duopolem

- Tworzymy partię dla mających dosyć duopolu PO-PiS, która będzie alternatywą dla brunatnej Polski - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Podkreślił, że nowe ugrupowanie nie będzie działać według dotychczas znanych schematów i nie będzie współpracować ze "skompromitowanymi partiami".

- Bezpartyjni Samorządowcy sprofanowali pojęcie "samorządowców" i "bezpartyjności", kuglując z PiS. My nie zamierzamy iść na współpracę z żadną skompromitowaną partią. Naszym pierwszym krokiem jest zbudowanie klubu w Senacie. Jest nas pięciu, brakuje jeszcze dwóch - zapowiada.

Nowa partia jeszcze nie ma nazwy. Nieznani są także jej potencjalni członkowie. Senator zdradził jednak, że do ugrupowania przejdzie większość członków Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Dodał, że na liście nie znajdą się nazwiska, które są znane od dawna.

- Żadnych skompromitowanych ani zgranych nazwisk. Fundamentem silnej Polski jest samorząd, z którego powinna czerpać władza, ale rządzący nie lubią dzielić się władzą i Donald Tusk w tym zakresie nie jest inny - powiedział senator.

Powstrzymanie prawicy i nowy plan na Polskę

Tyszkiewicz, który nie ukrywał rozgoryczenia po wyborach prezydenckich, zapowiedział także, że ma na celu powstrzymanie prawicy, która według ostatnich sondaży, ma coraz większe poparcie.

- Chcemy zapobiec wariantowi węgierskiemu w Polsce. PiS, Konfederacja z partią Grzegorza Brauna mogą mieć większość konstytucyjną i zmienić ustrój państwa. Nie można do tego dopuścić. Nie chcemy Polski brunatnej, a taka może stać się dzięki rządom Kaczyńskiego z Mentzenem, którym obecna władza może utorować drogę do rządzenia. Nasza formacja ma nie dopuścić do rządów skrajnej populistycznej prawicy - powiedział.

Wadim Tyszkiewicz: Przed nami jest bardzo trudny okres

Senator nie po raz pierwszy ujawnia swoje plany dotyczące polityki. Wcześniej o nowej partii mówił w "Wywiadzie politycznym" dla Radia TOK FM. W rozmowie z Karoliną Lewicką zapowiedział, że jeśli na scenie politycznej nic się nie zmieni, to w kolejnych wyborach wygra PiS i Konfederacja i jest to "najgorszy scenariusz".

- Nie chcę mówić o szczegółach. Chodzi o to, że łatwo przewidzieć scenariusz, że za 2,5 roku, jeżeli nic się nie zmieni, do władzy dojdzie PiS i Konfederacja. Uważam, że to jest najgorszy z możliwych scenariuszy dla Polski, bo ten złoty wiek, w którym trwamy, się skończy - powiedział.

Dodał, że potrzebna jest partia, która skupi się na rozwoju gospodarczym i samorządności. - Licytowanie się na populizm do niczego nie prowadzi. Dlatego przed nami jest bardzo trudny okres - stwierdził Tyszkiewicz.