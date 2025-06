- To jest bardzo groźne, bo to nas może zaprowadzić na krawędź konfliktu jakiego w III RP nie mieliśmy - powiedział w programie "Najważniejsze Pytania" politolog prof. Antoni Dudek. Jego słowa odnoszą się do sytuacji, w której Donald Tusk zdecydowałby się podważyć decyzję Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN, jeśli ta uzna ważność wyborów.

Prof. Antoni Dudek zapytany o apele obozu rządzącego ws. ponownego przeliczenia głosów po wyborach prezydenckich, stwierdził, że dzieje się "coś czego się obawiał". - Po pierwsze zaczęliśmy ten mecz zwany wyborami prezydenckimi bez ustalenia, kto jest sędzią. I teraz będziemy ponosić tego konsekwencje - mówił.

Politolog tłumacz, że zasadniczo to Sąd Najwyższy powinien rozstrzygać w tych sprawach, o czym mówi konstytucja. - Jednak na poziomie konkretnej ustawy, to ta ustawa, której prawomocność kwestionuje obecny rząd, mówi, że to Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN rozstrzyga i to ona powinna decydować. No rzecz w tym, że rząd jej nie uznaje. Jeśli Izba uzna ważność wyborów, to hipotetycznie pojawia się możliwość podważania tego wyroku. (...) To jest najgorsza rzecz jaka może się wydarzyć - tłumaczył.

W takiej sytuacji premier Donald Tusk - zdaniem profesora - będzie miał dwie opcje, albo się z tym pogodzić, albo dalej podważać mandat Karola Nawrockiego. - I to jest bardzo groźne, bo to nas może zaprowadzić na krawędź konfliktu jakiego w III RP nie mieliśmy - ocenił.

Zdaniem prof. Dudka liczba 800 komisji podana przez Tuska, w których miało dojść do nieprawidłowości, nie jest oparta na żadnych "konkretnych danych". - To co jest konkretne, to jest na razie kilkanaście komisji na 32 tys., w których rzeczywiście doszło do pomyłki -mówił.

- Moim zdaniem nie ma podstaw do przeliczania (głosów - red.) w skali całego kraju, natomiast jest podstawa do przeliczenia w kolejnych komisjach jeśli SN czy Izba uzna, że warto to zrobić - wyjaśnił.

Politolog przestrzegał, że "jeżeli dojdzie w Polsce do poważania mandatu pana Karola Nawrockiego, to będziemy w znacznie większych kłopotach niż w tej chwili jako państwo".

Artykuł aktualizowany.