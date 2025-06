Szef polskiego MSZ kilka dni przed szczytem NATO w Hadze w mediach społecznościowych odniósł się do zapowiedzi zwiększenia europejskich wydatków na obronność.

Radosław Sikorski stwierdził we wpisie opublikowanym na platformie X, że "Putin obudził olbrzyma".

"Nie ma jeszcze pojęcia, jak to będzie dla niego kosztowne. Nasza unijna gospodarka jest warta 19 bilionów dolarów. Od początku pierwszej prezydentury Donalda Trumpa europejscy sojusznicy wraz z Kanadą podwoili wydatki na obronę. Teraz zrobimy to ponownie i wydamy je lepiej niż w przeszłości. Rosyjska gospodarka jest warta 2 biliony dolarów. Jako Europa w pokojowym trybie przeznaczamy 2,5 razy więcej niż Rosja w trybie wojennym. Wystarczy tylko lepiej wydawać pieniądze" - napisał.

Żurawlew reaguje na słowa Sikorskiego. "Lepiej, żeby się wcale nie budził"

Na stanowisko polskiego dyplomaty zareagował przewodniczący Komitetu Obrony Federacji Rosyjskiej Aleksiej Żurawlew. Rosyjski polityk stwierdził, że polityka krajów Unii Europejskiej w rzeczywistości prowadzi do załamania tamtejszych gospodarek.

- Sama ich polityka doprowadziła do tego, że prosperująca Europa w antyrosyjskim szale pędzi z pełną prędkością w stronę przedłużającego się kryzysu gospodarczego. Jeśli to przebudzenie giganta, to lepiej, żeby (Radosław Sikorski - red.) się wcale nie obudził, uważając wszystko, co się dzieje, za zły sen - stwierdził.

W dalszej części wypowiedzi Żurawlew stwierdził, że szef polskiego MSZ w swoich wypowiedziach jest podobny do Adolfa Hitlera.

- Politycy tego typu w całej Europie wyobrażają sobie teraz, że są Hitlerami, zdolnymi do przeciwstawienia się Rosji, najwyraźniej całkowicie zapominając, jak skończył ze swoim atakiem na wschód. Nadymają się, nie reprezentując absolutnie niczego indywidualnie, udając zbiorowość Zachodu - podsumował.