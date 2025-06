- Nie chcę używać przykładu Hiroszimy, ale to było zasadniczo to samo, co zakończyło tamtą wojnę - powiedział Donald Trump, porównując Iran do Japonii z czasów II wojny światowej. Zdaniem prezydenta USA ostrzał Teheranu był potrzebny, aby zakończyć konflikt między Iranem i Izraelem.

W czasie szczytu NATO w Hadze Donald Trump porównał amerykańskie ataki na Iran do decyzji USA o zrzuceniu bomb atomowych na Japonię podczas drugiej wojny światowej.

Donald Trump porównuje Iran do Japonii

- Ale czy my nie odnieśliśmy sukcesu po tych atakach? To uderzenie zakończyło wojnę. Nie chcę używać przykładu Hiroszimy, nie chcę używać przykładu Nagasaki, ale to było zasadniczo to samo, co zakończyło tamtą wojnę. To (bomba atomowa) zakończyło tamtą. Gdybyśmy tego nie zrobili, walczyliby teraz - powiedział Donald Trump odnosząc się do sytuacji Japonii, która nie chciała skapitulować w trakcie II wojny światowej tak, jak zrobiły to Niemcy.

Prezydent USA uważa, że dzięki amerykańskim ostrzałom doszło do "całkowitego unicestwienia" potencjału nuklearnego Iranu. Stwierdził, że wszystkie programy budowania pocisków nuklearnych udało się cofnąć o "dziesięciolecia".

- Nie będą budować bomb przez długi czas - stwierdził Trump.

Z informacji amerykańskich agencji wywiadowczych wynika, że atak USA nie spowodował znaczących szkód i opóźnił rozwój programu nuklearnego o zaledwie kilka miesięcy. Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, stwierdził, że chociaż wstępna ocena sugeruje, że trzy miejsca "doznały niezwykle poważnych uszkodzeń i zniszczeń", to ostateczna ocena "zajmie trochę czasu".

Również Izrael ostrożnie komentuje skalę zniszczeń w Iranie. Początkowo wojsko przekazało, że jest "za wcześnie na ocenę szkód". Rzeczniczka Sił Obronnych Izraela Effie Defrin powiedziała później, że program mógł zostać opóźniony "o kilka lat".

- Uważam, że zadaliśmy poważny cios programowi nuklearnemu Iranu i mogę też powiedzieć, że opóźniliśmy go o kilka lat - powiedziała.

