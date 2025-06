"Wszyscy podpisali się pod zobowiązaniem do wydatkowania 5 procent PKB na obronę" - napisał sekretarz generalny NATO w SMS-ie do Donalda Trumpa. Zdaniem Marka Ruttego "Europa zapłaci dużo, tak jak powinno" i będzie to sukces amerykańskiego prezydenta. Trump opublikował tę wiadomość w sieci, a w niej szef Paktu pochwalił też lidera USA za "zdecydowane działanie w Iranie".