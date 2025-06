- Zgodziliśmy się na propozycję rozejmu z Iranem przedstawioną przez prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazał we wtorek rano premier Izraela Binjamin Netanjahu. Jak zaznaczył, Izrael osiągnął swój cel, jakim było usunięcie irańskiego zagrożenia nuklearnego i rakietowego.

Premier podziękował Trumpowi za wsparcie i udział w likwidacji zagrożeń ze strony Iranu - przekazała agencja Reutera.

Kancelaria Netanjahu zapowiedziała, że Izrael odpowie zdecydowanie na próby łamania rozejmu.

Iran - Izarel. Donald Trump: Nastąpi kompletne i całkowite zawieszenie broni

W nocy polskiego czasu prezydent USA Donald Trump ogłosił 12-godzinny rozejm i możliwy koniec wojny między Izraelem i Iranem.

"Izrael i Iran w pełni uzgodniły, że nastąpi kompletne i całkowite ZAWIESZENIE BRONI (za około 6 godzin, kiedy Izrael i Iran zakończą trwające, ostatnie misje!), na 12 godzin, po czym wojna zostanie uznana za ZAKOŃCZONĄ!" - napisał Trump na portalu Truth Social.

"Zakładając, że wszystko zadziała tak, jak powinno, a tak będzie, chciałbym pogratulować obu krajom, Izraelowi i Iranowi, posiadania Wytrzymałości, Odwagi i Inteligencji, aby zakończyć to, co powinno być nazywane 'WOJNĄ 12-DNIOWĄ'. To wojna, która mogła trwać latami i zniszczyć cały Bliski Wschód, ale tak się nie stało i nigdy się nie stanie!" - napisał Trump. "Niech Bóg błogosławi Izrael, niech Bóg błogosławi Iran, niech Bóg błogosławi Bliski Wschód, niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki i niech Bóg błogosławi ŚWIAT!" - dodał.

Krótko później szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie z Izraelem. "Jednak jeżeli reżim izraelski zaprzestanie swojej nielegalnej agresji przeciwko narodowi irańskiemu nie później niż do godz. 4 czasu teherańskiego, nie mamy zamiaru kontynuować po tym naszych odpowiedzi" - napisał.

W kolejnym wpisie poinformował, że "operacje militarne naszych potężnych sił zbrojnych w celu ukarania izraelskiej agresji były kontynuowane do godz. 4 rano (czasu teherańskiego - red)".

We wtorek rano irańska telewizja powiadomiła, że po czterech falach irańskich ataków na Izrael zaczyna obowiązywać zawieszenie broni.

anw / pap/polsatnews.pl