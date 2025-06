W niedzielę w całej Polsce dzień będzie pogodny, z wyjątkiem regionów wschodnich, tam lokalnie pojawi się zachmurzenie, a w rejonach południowo-wschodnich pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr w całym kraju słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

Temperatura na Wybrzeżu wyniesie ok. 20 st. C, na wschodzie kraju od 24 st. C do 25 st. C, w centrum ok. 28 st. C. Najcieplejszym regionem będzie zachód, gdzie wyniesie ona 32 st. C.

Upały nadciągają. Ostrzeżenia I i II stopnia

IMGW wydał ostrzeżenie I i II stopnia przed upałem. Ostrzeżeniem I stopnia objęto woj. podkarpackie i świętokrzyskie oraz części woj. lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżeniem II stopnia objęto woj. śląskie oraz częściowo woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora w poniedziałek.

Prognoza pogody. Możliwe burze i gwałtowny wiatr

W nocy z niedzieli na poniedziałek małe zachmurzenie w całym kraju, z wyjątkiem zachodu, gdzie będzie ono przybywało. Tam spodziewane są opady deszczu, a lokalnie burze, gdzie w czasie wyładowań atmosferycznych wystąpią silne porywy wiatru.

Temperatura na wschodzie od 8 st. C do 11 st. C, w centrum ok. 15 st. C, z kolei na zachodzie od 18 st. C do 19 st. C. Na wybrzeżu wiatr porywisty, w reszcie kraju spokojny.

W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie małe. W pozostałej części kraju będzie ono umiarkowane i wzrastało do dużego. W całym kraju wystąpią gwałtowne burze, lokalnie spodziewany jest grad. Podczas burz najsilniejsze porywy wiatru wyniosą 100 km/h, na południu 120 km/h.

Temperatura wyniesie na wybrzeżu ok. 21 st. C, w rejonach północno wschodnich ok. 24 st. C, od 28 st. C do 32 st. C na Śląsku, na południowym wschodzie - 32 st. C.

