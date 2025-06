Niebezpieczna pogoda na południu Polski. Wydano ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z możliwą sumą opadów do 60 mm. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 13 i obejmą woj. dolnośląskie i część opolskiego.

Z kolei w woj. śląskim oraz dużej części małopolskiego wystąpią burze. Towarzyszyć mogą bardzo silne opady deszczu do 30 mm. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 19.

IMGW wydało ostrzeżenia. Burze i silne opady deszczu

W powiecie tatrzańskim IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia. Na tym obszarze prognozuje się bardzo silne opady deszczu do 40 mm i porywy wiatru do 65 km/h. Możliwy jest lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 do 19.

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, w którym ostrzega mieszkańców Tatr przed możliwymi podtopieniami i ulewnymi deszczami z silnym wiatrem.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.