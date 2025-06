W sobotnie popołudnie prognozowana jest bardzo ładna pogoda - z małym zachmurzeniem, a na wschodzie chwilami umiarkowanym.

Termometry wskażą od 22 st. C. na wschodzie do 27 st. C. na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich i nad morzem będzie nieco chłodniej - od 18 st. C. do 21 st. C., a najzimniej w okolicach Zatoki Gdańskiej - tylko 17 st. C.

Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, a na wschodzie chwilami porywisty - głównie z północy.

Upał zmierza do Polski. Wydano ostrzeżenia I stopnia

Noc z soboty na niedzielę przyniesie niemal bezchmurne niebo i sprzyjające warunki do obserwacji gwiazd. Minimalna temperatura wyniesie od 9 st. C. do 12 st. C. na wschodzie i od 13 st. C. do 15 st. C. na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat może spaść nawet do 6 st. C., lokalnie w kotlinach nawet do 3 st. C. - tam też możliwe są silne zamglenia.

W niedzielę przez większość dnia będzie pogodnie - rano niebo będzie niemal bezchmurne, dopiero po południu od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie do umiarkowanego, a miejscami dużego.

Najwyższa temperatura na wschodzie i południu wyniesie od 21 st. C. do 23 st. C., w centrum około 25 st. C., natomiast na zachodzie od 31 st. C. do 33 st. C.

W związku z tym IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla niemal całego województwa lubuskiego, zachodnich części zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego - będą one obowiązywać od godziny 12 do 21.

Wieczorem na zachodnich krańcach kraju możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze z gradem - opady mogą sięgać do 10 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i południowo-wschodnich, a na wschodzie - z północy. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h.

Burzowa noc na zachodzie, pogodnie na wschodzie

Noc z niedzieli na poniedziałek na zachodzie przyniesie przelotne opady deszczu i lokalne burze - szczególnie na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Śląsku. Możliwe są tam porywy wiatru do 80 km/h i intensywne opady przekraczające 30 mm.

We wschodniej części kraju noc będzie pogodna. Temperatura wyniesie od 9 st. C. na krańcach południowo-wschodnich i Podhalu, od 11 st. C do 13 st. C w centrum oraz około 15 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami silniejszy, a w czasie burz porywy mogą sięgnąć 75 km/h.

kk/pbi / PAP / Polsatnews.pl