Wcześniejsza emerytura dla nowej grupy seniorów. Jest petycja

Istnieje cała lista zawodów, których wykonywanie otwiera drzwi do wcześniejszego przejścia na emeryturę. W dużej mierze chodzi o prace realizowane w trudnych lub niebezpiecznych warunkach. Stąd szczególne uprawnienia górników, hutników czy mundurowych. Do tego grona chcą dołączyć kucharze. Swoje argumenty przedstawili w petycji do ministerstwa.