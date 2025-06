Boże Ciało to święto religijne przypadające zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W tym roku wypada 19 czerwca, co dla wielu osób oznacza możliwość zaplanowania tzw. długiego weekendu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz lokalne urzędy miast informują, że tego dnia będą obowiązywać objazdy, ograniczenia w ruchu i zmienione rozkłady komunikacji publicznej.

Długi weekend z okazji Bożego Ciała to niewątpliwa okazja do wypoczynku lub rodzinnych spotkań. Nie wszyscy jednak pamiętają, że to dzień wolny od pracy, który wiąże się z licznymi ograniczeniami w handlu i transporcie. Wynika to z corocznie organizowanych procesji w parafiach Kościoła rzymskokatolickiego.

Boże Ciało a długi weekend. Co będzie zamknięte 19 czerwca?

Boże Ciało to tzw. święto nakazane, co oznacza, że zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dzień ten jest wolny zarówno od nauki szkolnej, jak i pracy zawodowej. W związku z tym 19 czerwca nie będzie możliwości zrobienia zakupów w większości sklepów. Zakaz handlu dotyczy m.in. supermarketów, galerii handlowych oraz sieci sklepów.

Otwarte mogą być jedynie:

apteki i placówki dyżurne

stacje paliw

sklepy prowadzone osobiście przez właściciela

punkty gastronomiczne (np. kawiarnie, restauracje)

Złamanie zakazu może skutkować nałożeniem grzywny nawet do 100 tys. zł - ostrzega Państwowa Inspekcja Pracy.

Procesje, zamknięte ulice i objazdy

Tradycją Bożego Ciała są procesje eucharystyczne, które odbywają się w całym kraju. W związku z tym w wielu miejscach kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu drogowego. Na wielu trasach będą obowiązywać objazdy.

Policja i straż miejska apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających.

Zmiany w komunikacji publicznej

Osoby planujące korzystać z transportu publicznego również powinny sprawdzić aktualne rozkłady jazdy. W dniu Bożego Ciała obowiązuje świąteczny rozkład jazdy, a niektóre linie mogą kursować z mniejszą częstotliwością.

Boże Ciało 2025. Gdzie czekają nas największe utrudnienia?

Również podróże koleją mogą wymagać wcześniejszego planowania. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny, warto wcześniej zarezerwować bilety, szczególnie na popularnych trasach weekendowych.

Długi weekend. Kto może spodziewać się korków?

Jak co roku, Główny Inspektorat Transportu Drogowego ostrzega przed zwiększonym ruchem na drogach krajowych i ekspresowych w dniach poprzedzających Boże Ciało oraz w niedzielę po święcie, czyli 22 czerwca.

Korki mogą pojawić się szczególnie:

na autostradzie A2 (Warszawa - Poznań - Świecko)

na A4 (Kraków - Katowice - Wrocław)

na trasie S7 (Warszawa - Radom - Kraków)

na trasie S8 (Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok)

Warto zaplanować wyjazdy poza godzinami szczytu, unikać głównych arterii i śledzić na bieżąco informacje o sytuacji drogowej w aplikacjach lub na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

