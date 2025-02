Uroczystość podpisania ustawy odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W wydarzeniu wraz z Andrzejem Dudą uczestniczyli także kombatanci i weterani.

Prezydent podpisał ustawę. "To święto jest istotne"

- Dziękuję za waszą służbę dla ojczyzny nie tylko w tamtych czarnych czasach, kiedy Polski nie było na mapie, kiedy walczyliście ryzykując życiem, ale także później, kiedy dawaliście świadectwo, pokazując swoją postawą, co to znaczy być prawdziwym Polakiem, patriotą, co to znaczy kochać ojczyznę. Mówicie o tym młodzieży, która jest najważniejsza dla trwania Rzeczypospolitej, dla jej przyszłości - mówił prezydent.

Głowa państwa podziękował także posłom i senatorom, którzy zdecydowali się poprzeć inicjatywę nowego święta państwowego.

- To święto jest istotne. Obejmuje całe spektrum oraz oddaje szacunek wszystkim uczestnikom tamtej walki - podkreślił, dodając, że będzie to okazja do upamiętnienia żołnierzy, którzy "w konspiracji pod okupacją niemiecką walczyli o odzyskanie niepodległości, o wolną i suwerenną Polskę".

14 lutego - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

Nowe święto państwowe obchodzone będzie w rocznicę wydania przez premiera RP gen. Włądysława Sikorskiego rozkazu przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Była to konspiracyjna organizacja wojskowa stanowiąca integralną część Sił Zbrojnych RP. W 1944 roku liczba żołnierzy przekraczała 480 tysięcy.

Zadaniem Armii Krajowej było organizowanie i prowadzenie misji bojowych, przeciwko okupantom, a także przygotowywanie podziemnej armii do przeprowadzenia powszechnego powstania, które miało wybuchnąć na terytorium Polski w okresie militarnego załamania Niemiec.