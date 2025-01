Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi jest najstarszym świętem maryjnym w Kościele katolickim. Jej obchody ustanowił w 1931 roku papież Pius XI w momencie ogłaszania encykliki "Lux veritatis" i początkowo celebrowano je w dniu 11 października.

W związku z reformą liturgiczną z 1969 roku nadano świętu rangę uroczystości nakazanej i zdecydowano o przeniesieniu jej na 1 stycznia. Wierni mają obowiązek uczestniczyć w tym dniu we mszy świętej.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Najstarsze maryjne święto

Dogmat głoszący, że Maryja jest Matką Boga, został zatwierdzony w 431 roku podczas soboru w Efezie. Biskupi uczestniczący w zebraniu wskazali, że jest ona "Bogurodzicą" i za taką należy ją uznawać. Postanowienie jest pierwszym w historii dogmatem dotyczącym Maryi.

20 lat później postanowienie zostało zatwierdzone na soborze w Chalcedonie, a następnie w 553 i 680 roku w Konstantynopolu. Z kolei w XVIII wieku znalazło się też w wyznaniu wiary Benedykta XIV.

Pięć lat temu podczas obchodów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi papież Franciszek podkreślał, że "nie ma zbawienia bez niewiasty", ponieważ to właśnie z niej "wzeszło zbawienie". "Po tym, jak traktujemy ciało kobiety, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa" - przekonywała głowa Kościoła.

Trwa Rok Święty w Kościele katolickim

1 stycznia jest również ósmym dniem od czasu narodzin Jezusa. W tradycji żydowskiej powinno się wtedy dokonać obrzezania nowo narodzonego chłopca. Rok 2025 to w Kościele katolickim także Rok Święty, zainaugurowany 24 grudnia. Według chrześcijan i żydów to rok szczególnej łaski, odwołujący się do pochodzenia człowieka od Boga. Po raz pierwszy obchodzono go w 1300 roku.

Początkowo celebrowany był co 100 lat, później co 50. Decyzją papieża Pawła II, od drugiej połowy XV w. obchodzony jest co 25 lat. Hasło trwającego Roku Świętego to "Pielgrzymi nadziei". Papież Franciszek podkreślił w noworocznej homilii, że "jedną z wielkich dróg nadziei, którą należy podążać jest braterstwo". "Nadzieja świata jest w braterstwie" - przekonywał.