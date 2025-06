Nieobecność pracownika z powodu choroby to norma w firmach. Zwolnienie lekarskie ma umożliwić powrót do zdrowia, jednak zdarzają się przypadki wykorzystywania go jako formy dodatkowego wolnego, zwłaszcza w dogodnych terminach. Pracownicy ZUS coraz częściej przyglądają się takim sytuacjom, a niektóre wzorce budzą szczególne wątpliwości.