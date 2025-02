Zmiany w L4 zaskoczą pracowników. Rząd wyjaśnia, co można robić na zwolnieniu

Planowane zmiany w przepisach dotyczących zwolnień lekarskich mogą znacząco wpłynąć na przebieg rekonwalescencji osób przebywających na chorobowym. Projekt modyfikacji zakłada m.in. możliwość wykonywania pracy w określonych przypadkach oraz opuszczania miejsca zamieszkania w celu zrobienia zakupów. Co dokładnie przewiduje ta propozycja?

Jak wynika z danych ZUS, w 2023 roku na zwolnieniu lekarskim przebywało 7,7 mln osób, a łączna liczba dni absencji wyniosła 287 mln. Czas ten powinien być przeznaczony na powrót do zdrowia, a wykonywanie czynności opóźniających leczenie nie jest zalecane.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uznało jednak, że niektóre przepisy dotyczące L4 są "niedostosowane do obecnych potrzeb", dlatego zaproponowało ich nowelizację.

L4 do poprawy. Co przewiduje rządowy projekt?

Jak wskazuje dziennik "Rzeczpospolita", jednym z kluczowych założeń projektu jest precyzyjne określenie, co wolno, a czego nie wolno robić na zwolnieniu lekarskim.

Obecnie każdy dokument wystawiany przez lekarza jest oznaczony numerem 1 lub 2:

"1" – pacjent musi przebywać w domu i unikać nadmiernej aktywności,

"2" – pacjent może opuszczać miejsce zamieszkania.

Co może się zmienić? Według propozycji Ministerstwa, zwolnienie z numerem "2" nadal będzie ograniczać możliwość opuszczania mieszkania w celach niezgodnych z procesem leczenia. Nie będą jednak do nich zaliczane zwykłe czynności dnia codziennego, takie jak wyjście do sklepu, apteki czy na wizytę u lekarza.

Praca na chorobowym. Planowane przepisy

Zmiany w przepisach będą miały szczególne znaczenie dla osób pracujących w więcej niż jednym miejscu. Obecnie, jeśli ktoś jest na L4, nie może wykonywać żadnej pracy - bez względu na jej charakter.

Nowe przepisy uwzględniają sytuacje, w których dolegliwość uniemożliwia pracę w jednym zawodzie, ale pozwala na wykonywanie innych obowiązków. Przykładem może być chirurg ze złamanym palcem - nie może przeprowadzać operacji, ale może prowadzić wykłady dla studentów.

Według propozycji:

lekarz wystawiający L4 będzie mógł określić, czy pacjent może wykonywać część swoich obowiązków,

w jednym miejscu pracy osoba na zwolnieniu mogłaby otrzymywać wynagrodzenie,

w drugim miejscu obowiązywałby zasiłek chorobowy.

Czym jest "praca zarobkowa" na L4?

Projekt ustawy zakłada również doprecyzowanie pojęcia pracy zarobkowej. Nowe przepisy określają ją jako "każdą czynność mającą charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonania".

Jednak pojawią się pewne zastrzeżenie - chodzi o tzw. czynności incydentalne, które w okresie absencji będą mogły być wykonywane z uwagi na istotne okoliczności. Przykładem mogą być sytuacje, w których:

niepodjęcie działania groziłoby firmie lub kontrahentowi znacznymi stratami finansowymi,

konieczne jest podpisanie faktury, listu przewozowego lub innych kluczowych dokumentów.

Takie jednorazowe działania nie będą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2025 roku.

