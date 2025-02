L4 wystawione po czasie? W tych przypadkach lekarz nie ma żadnych ograniczeń

Standardowo L4 może zostać wystawione do trzech dni wstecz. Oczywiście pacjent musi spełnić odpowiednie wymagania, do których można zaliczyć zły stan zdrowia, który uniemożliwił mu wizytę lekarską, brak dostępnych terminów u lekarza czy problemy techniczne związane z systemem e-ZLA. W jakich przypadkach lekarz jest pozbawiony tych ograniczeń?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 listopada 2015 r., lekarze psychiatrzy mają możliwość wystawiania L4 z datą wsteczną przekraczającą standardowy limit trzech dni. Oznacza to, że zwolnienie od psychiatry może obejmować okres sprzed wizyty lekarskiej, nawet jeśli wynosi on kilka tygodni. Pracodawca ma obowiązek uznać takie zwolnienie na równi z innymi dokumentami potwierdzającymi niezdolność do pracy.

Warto jednak pamiętać, że każde zwolnienie lekarskie, w tym wystawione z datą wsteczną, może podlegać weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ocenia, czy wystawienie zaświadczenia lekarskiego za okres wsteczny było uzasadnione pod kątem medycznym.

W jakich sytuacjach lekarz może wystawić L4 do 3 dni wstecz?

Z definicji L4 (potoczne określenie e-ZLA, elektronicznego zwolnienia lekarskiego) jest zaświadczeniem lekarskim świadczącym o czasowej niezdolności do pracy lub o konieczności opieki nad chorym członkiem rodziny.

Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie z datą wsteczną, jeżeli uzna, iż pacjent był niezdolny do pracy w tym okresie, ale z powodu złego stanu zdrowia nie miał możliwości udać się na wizytę. Jest to najbardziej typowa sytuacja dotycząca L4 z datą wsteczną, do innych można zaliczyć:

Brak dostępności wizyt lekarskich - pomimo prób umówienia się na wizytę, pacjent nie może dostać się do lekarza z powodu braku wolnych terminów.

Przymusowa izolacja - pacjent z objawami choroby zakaźnej pozostał w domu, aby nie narażać innych osób.

Nagłe obowiązki rodzinne - jeden z członków rodziny nagle zachorował i potrzebował pomocy w codziennej opiece.

Problemy techniczne - związane z systemem elektronicznych zwolnień e-ZLA.

W tych przypadkach lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta oraz dostępnej dokumentacji medycznej, może podjąć decyzję o wystawieniu L4 z datą wsteczną, nieprzekraczającą 3 dni.

Pixabay L4 wystawione po czasie?

Jakie jest stanowisko ZUS wobec L4?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych akceptuje zwolnienia lekarskie z datą wsteczną, pod warunkiem, że mają swoje uzasadnienie medyczne. ZUS ocenia na podstawie dokumentacji medycznej, czy nie doszło do nadużycia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent może stracić prawo do zasiłku chorobowego za ten okres. Również pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec nieuczciwych praktyk polegających na nadużywaniu zwolnień lekarskich, od działań dyscyplinarnych np. nagana, aż do wypowiedzenia umowy.

