Ważna uroczystość w Watykanie. Papież wspomniał polską rodzinę

- Chrystus prosi, abyśmy wszyscy byli "jedno". Chodzi o największe dobro, jakiego można pragnąć, ponieważ ta powszechna jedność urzeczywistnia między stworzeniami odwieczną wspólnotę miłości - mówił Leon XIV w homilii w czasie mszy na placu Świętego Piotra.

- Pan nie pragnie, abyśmy, chcąc się zjednoczyć, stali się nieokreśloną masą - zaznaczył. - W swoim miłosierdziu Bóg od zawsze pragnął przyciągnąć do siebie wszystkich ludzi, a to jego życie, ofiarowane za nas w Chrystusie, czyni nas jednym, jednoczy nas między sobą - dodał.

- Najmilsi, otrzymaliśmy życie, zanim jeszcze go zapragnęliśmy - powiedział.

Papież zaapelował o ochronę życia

Przypomniał słowa papieża Franciszka: "Wszyscy ludzie są dziećmi, ale nikt z nas nie wybierał, czy się narodzić”.

- Zaraz po urodzeniu potrzebowaliśmy innych, aby żyć. Sami nie dalibyśmy rady: to ktoś inny nas ocalił, troszcząc się o nas, o nasze ciało i ducha. Wszyscy żyjemy zatem dzięki relacji, czyli wolnej i wyzwalającej więzi międzyludzkiej, i wzajemnej trosce - oświadczył Leon XIV.

ZOBACZ: Leon XIV zwrócił się do Polaków. Wspomniał o prymasie Wyszyńskim

Zdaniem papieża "czasami to człowieczeństwo jest zdradzane". Jest tak "za każdym razem, gdy przyzywa się wolności nie po to, aby dawać życie, lecz by je odbierać, nie po to, aby spieszyć z pomocą, lecz by skrzywdzić".

- Jednak nawet w obliczu zła, które przeciwstawia i zabija, Jezus nadal modli się do Ojca za nas, a jego modlitwa działa jak balsam na nasze rany, stając się dla wszystkich zapowiedzią przebaczenia i pojednania. Taka modlitwa Pana Jezusa nadaje pełny sens tym jasnym chwilom naszej wzajemnej miłości jako rodziców, dziadków, synów i córek. I to właśnie chcemy głosić światu: jesteśmy tutaj, aby być "jedno", tak jak Pan chce, abyśmy byli w naszych rodzinach i tam, gdzie żyjemy, pracujemy i studiujemy: różni, a jednak "jedno" - powiedział.

- Jeśli w ten sposób się miłujemy, będziemy znakiem pokoju dla wszystkich, w społeczeństwie i w świecie - dodał papież.

Papież o polskiej rodzinie Ulmów

Wezwał, by nie zapominać, że "z rodzin rodzi się przyszłość narodów", oraz przypomniał, że w ostatnich latach beatyfikowano i kanonizowano pary małżeńskie.

- Nie zapominajmy o polskiej rodzinie Ulmów: rodzicach i dzieciach zjednoczonych w miłości i w męczeństwie - dodał.

Papież podkreślił, że wskazując takie pary jako przykładnych świadków małżonków, Kościół "mówi nam, że dzisiejszy świat potrzebuje przymierza małżeńskiego, aby poznać i przyjąć miłość Boga oraz pokonać, dzięki jego sile jednoczącej i pojednawczej, siły, które rozbijają relacje i społeczeństwa".

ZOBACZ: "Wzór poświęcenia". Papież Leon XIV o polskim księdzu

Zauważył, że "małżeństwo nie jest ideałem, ale kanonem prawdziwej miłości między mężczyzną a kobietą: miłości całkowitej, wiernej, płodnej".

"Zachęcam was, abyście byli dla swoich dzieci przykładem spójności, zachowując się tak, jak chcecie, aby one się zachowywały, wychowując je do wolności poprzez posłuszeństwo, zawsze szukając w nich dobra i środków, aby je pomnażać" - dodał.

Papież zwrócił się do dzieci i starszych. Apelował o wdzięczność i opiekę

Dzieci zachęcił do wdzięczności wobec rodziców i dodał, że podziękowanie "za dar życia i za wszystko, co wraz z nim otrzymujemy każdego dnia, jest pierwszym sposobem oddania czci ojcu i matce".

Dziadków i osoby starsze papież poprosił, by czuwali nad tymi, których kochają, z mądrością, współczuciem, pokorą i cierpliwością.

ZOBACZ: Pierwsze słowa papieża Leona XIV do Polaków. "Słuchajcie Słowa Bożego, by dokonywać mądrych wyborów"

Przed mszą, na którą przybyły dziesiątki tysięcy osób, w tym liczni pielgrzymi z Polski, Leon XIV objechał plac Świętego Piotra w papamobile.

osg / Polsatnews.pl / PAP