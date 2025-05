- Pozwólcie, by ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon - tymi słowami Leon XIV zwrócił się do Polaków. Papież, zachęcił do słuchania "tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym". Na pierwszą audiencję generalną Leona XIV na placu Świętego Piotra przybyły tysiące osób z całego świata, wśród nich wielu Polaków.

W Watykanie odbyła się pierwsza audiencja generalna. Na placu Świętego Piotra przybyły tysiące osób z całego świata, wśród nich wielu Polaków.

- Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól, zasianych ziarnem, harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi - tymi słowami papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Przemówił po włosku i nawiązał do wygłoszonej wcześniej katechezy, w której przywołał przypowieść o siewcy.

- Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca Wam błogosławię - dodał papież.

Watykan. Audiencja generalna papieża Leona XIV

W czasie spotkania z tysiącami wiernych z całego świata papież odniósł się do sytuacji na Bliskim Wschodzi.

- Coraz bardziej niepokojąca i bolesna jest sytuacja w Strefie Gazy. Ponawiam mój żarliwy pokój o to, by umożliwić dostarczenie godnej pomocy humanitarnej i położyć kres działaniom zbrojnym, których przejmującą cenę płacą dzieci, ludzie starsi i chorzy - zaapelował.

Zwracając się do pielgrzymów z Niemiec Leon XIV podkreślił, że w świecie podzielonym i zranionym przez nienawiść i wojnę jesteśmy wezwani do tego, by siać nadzieję i budować pokój.

Tysiące wiernych przybyły w środę na pierwszą audiencję generalną papieża Leona XIV na placu Świętego Piotra. Odbyła się ona miesiąc po śmierci jego poprzednika - Franciszka. Leon XIV objechał plac w papamobile pozdrawiając entuzjastycznie witających go wiernych.