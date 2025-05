"Wzór poświęcenia". Papież Leon XIV o polskim księdzu

- Niech jego przykład będzie zachętą zwłaszcza dla kapłanów, aby ofiarnie poświęcali się Ewangelii i bliźnim - powiedział Leon XIV o beatyfikowanym księdzu z Polski - Stanisławie Streichu. Papież zwrócił się w niedzielę także do Polaków - szczególnie uczestników pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich.

W niedzielę, dzień po beatyfikacji księdza Stanisława Streicha, wspomniał o nim Leon XIV. Po modlitwie Regina Caeli Ojciec Święty przypomniał o duchownym zamordowanym przez komunistycznego działacza i wskazał go jako przykład do naśladowania.

Watykan. Papież zwrócił się do Polaków

- Wczoraj, w Poznaniu w Polsce został beatyfikowany Stanisław Streich - kapłan diecezjalny, zamordowany z nienawiści do wiary w 1938 roku. Jego działalność na rzecz ubogich i robotników irytowała zwolenników ideologii komunistycznej. Niech jego przykład będzie zachętą zwłaszcza dla kapłanów, aby ofiarnie poświęcali się Ewangelii i braciom - mówił Leon XIV.

ZOBACZ: "Papieże przemijają, Kuria pozostaje". Leon XIV z ważnym przesłaniem

Papież Leon XIV podczas niedzielnych modlitw zwrócił się także do pielgrzymów z Polski i Walencji. - W szczególności pielgrzymów z Walencji oraz pielgrzymów polskich, udzielając błogosławieństwa wszystkim, którzy w Polsce uczestniczą w wielkiej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich - mówił Leon XIV.

Błogosławiony ksiądz Stanisław Streich

Stanisław Streich przyszedł na świat 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. 6 czerwca 1925 roku, po ukończeniu seminarium w Poznaniu, przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne lata był m.in. kapelanem sióstr urszulanek, nauczycielem religii w poznańskiej szkole handlowe, wikariuszem w parafii św. Floriana w Poznaniu i wikarym w parafii św. Marcina w Poznaniu.

W 1935 roku został pierwszym proboszczem w nowoutworzonej parafii św. Jana Bosko w Luboniu.

27 lutego 1938 roku, w trakcie przedpołudniowej mszy św. z udziałem dzieci, został dwukrotnie postrzelony przez mężczyznę ubranego w czarny płaszcz. Jedna kula trafiła go w twarz, a druga utknęła w ewangeliarzu. Następnie napastnik oddał jeszcze dwa strzały, które trafiły duchownego w plecy.

ZOBACZ: Watykan opublikował wyjątkową fotografię. Tak wygląda oficjalny portret Leona XIV

Według kościelnego Franciszka Krawczyńskiego zabójca wbiegł na ambonę i wykrzykiwał hasła: "Niech żyje komunizm!" oraz "Wynoście się z kościoła, to za waszą wolność!".

Zgromadzeni w kościele obezwładnili napastnika, którym okazał się 47-letni Wawrzyniec Nowak. Został on skazany na karę śmierci. Oficjalnie wyrok wykonano w styczniu 1939 roku, ale do dziś ma co do tego pełnej pewności.

Beatyfikacja polskiego księdza

3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, któremu przewodniczył biskup Walenty Dymek. W uroczystościach wzięło udział około 20 tysięcy osób.

ZOBACZ: Pierścień Rybaka zaprezentowany. Będzie go nosił papież Leon XIV

Proces beatyfikacyjny księdza Streicha rozpoczął się 28 października 2017 r. Zgodę na opublikowanie dekretu potwierdzającego męczeństwo kapłana archidiecezji poznańskiej papież Franciszek wydał 23 maja 2024 roku. W sobotę 25 maja Stanisław Streich został wpisany w poczet osób beatyfikowanych.

Ks. Streich jest jednym z dwóch polskich księży (obok św. Stanisława), którzy zginęli przy ołtarzu.