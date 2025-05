Tylko w tym sezonie debaty prezydenckie trwały prawie 17 godzin, czyli w jednym sezonie wyrobiliśmy normę za wszystkie poprzednie 30 lat - zwrócił uwagę Agaton Koziński w programie "Cztery strony mediów Kutyny". Zgromadzeniu w studiu Polsat News publicyści odnieśli się do wyników sondaży, które opublikowano w czasie wyborów prezydenckich.

Debaty prezydenckie w Polsce. "Wyrobiliśmy normę za wszystkie poprzednie"

Koziński powiedział, że po przeliczeniu na minuty wszystkich debat prezydenckich z ostatnich 30 lat "wyrobiliśmy normę".

- Przeliczyłem na minuty i debaty organizowane w wyborach prezydenckich w I i II turze od 1990 r. do 2020 r. trwały łącznie 15 godzin - powiedział publicysta.

- Bez piątkowej debaty - tylko w tym sezonie - debaty prezydenckie trwały prawie 17 godzin, czyli w jednym sezonie wyrobiliśmy normę za wszystkie poprzednie 30 lat, a to jeszcze nie są ostatnie słowa - wyjaśnił.

Jak zauważyła z kolei Agata Szczęśniak, nawiązując do piątkowej debaty prezydenckiej, "oczekiwania były duże wobec obu kandydatów, zwłaszcza, że trochę przywieźliśmy się do nich nie tylko jako polityków, ale też po prostu do postaci, które biorą udział w takim serialu prezydenckim".

Eksperci oceniają sondaże prezydenckie. "Muszę to sprostować"

Podczas programu eksperci odnieśli się także do oceny sondażów prezydenckich, które ukazały się przed drugą turą wyborów.

- Odkąd mamy PO-PiS w Polsce od 2005 r., prawica jest w każdych sondażach od 20 lat jest niedoszacowana. Sondażownie moim zdaniem już dawno powinny wziąć na to poprawkę, bo to nie tylko liczy się głosy, ale też stosuje się algorytmy, które pozwalają wyważać - stwierdził Agaton Koziński.

Po chwili głos w tej sprawie zabrał Marcin Duma z IBRiS. - Sorry, muszę to sprostować, bo to tak nie działa - odpowiedział dziennikarzowi.

- My jesteśmy zobowiązani nie manipulować liczbami, tylko pokazywać, jakie wyniki uzyskaliśmy, jeśli chodzi o odpowiedzi badanych. Jest różnica miedzy sondażem a prognozą. Firmy sondażowe i instytucje badające po prostu takich nie robią - wyjaśnił.

Wybory prezydenckie. Debata Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego

W piątek odbyła się debata prezydencka Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego przed drugą turą wyborów prezydenckich, w unikalnej formule: kandydaci zadawali sobie pytania nawzajem.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki poruszyli między sobą zagadnienia z sześciu bloków tematycznych:

bezpieczeństwa,

gospodarki,

polityki społecznej,

polityki międzynarodowej,

zdrowia,

oraz światopoglądu.

W każdej rundzie mogli zadać po trzy pytania, na każde wyznaczono 30 sekund. Z kolei na odpowiedź uwzględniono 90 sekund, a na ripostę kolejne 30 sekund. Na samym końcu każdy z kandydatów otrzymał dwie minuty na swobodną wypowiedź.

