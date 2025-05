Zapraszam Rafała Trzaskowskiego na test na substancje - powiedział Karol Nawrocki w najnowszym wywiadzie. Polityk zaproponował, że spotkanie może odbyć się w Warszawie w związku z niedzielnymi marszami obu kandydatów. Nawrocki jednocześnie odniósł się do gestu z piątkowej debaty prezydenckiej oraz tatuażu angielskiego klubu Chelsea.

- Ja to nazywam gumą, są to woreczki nikotynowe - odniósł się kandydat popierany przez PiS do substancji, którą zażył podczas piątkowej debaty prezydenckiej z Rafałem Trzaskowskim.

Jak stwierdził Nawrocki podczas wywiadu w RMF FM, "bardzo się cieszy z tego, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej". - Chciałem zaprosić jutro, żeby wyjaśnić tę sytuację, Rafała Trzaskowskiego i naszych najbliższych współpracowników - zaapelował.

Nawrocki z propozycją dla Trzaskowskiego. Chce wykonać test na susbtancje

Karol Nawrocki w czasie wywiadu przekazał również, że wykonanie testu na substancje będzie "dobrą okazją", aby pokazać wyborcom, jaki jest stan zdrowia obu kandydatów.

- Dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach - stwierdził kandydat.

- To jest dobra okazja, aby rzeczywiście tym, którzy będą dokonywać wyboru w najbliższą niedzielę, pokazać, jaki jest stan, z jednej strony zdrowia, a z drugiej strony jaka jest obecność substancji w naszych organizmach - podkreślił.

Nawrocki dodał, że szczegóły w sprawie potencjalnego spotkania obu kandydatów zostaną przygotowane przez jego sztab i przekazane otoczeniu Rafała Trzaskowskiego.

Karol Nawrocki o nietypowym geście. "To woreczek"

Kandydat popierany przez PiS odniósł się przy tym do nietypowego gestu, który wykonał podczas piątkowej debaty prezydenckiej z Rafałem Trzaskowskim. Polityk w czasie rozmowy zażył nieznaną wówczas substancję.

- Skoro opinię publiczną interesuje mój gest podczas debaty, jest to woreczek nikotynowy - powiedział Nawrocki.

- Popalałem papierosy, ale bardzo krótko i tylko okazjonalnie. Mój tata w takich tragicznych okolicznościach jako palacz zmarł, więc to mnie oduczyło - dodał.

Oprócz tego Karol Nawrocki odpowiedział na pytanie, czy jest za legalizacją marihuany. - Nie jestem za legalizacją narkotyków. Nie jestem tego zwolennikiem. Nie będę w tym uczestniczył, natomiast mam podejście wolnościowe - powiedział.

Karol Nawrocki odniósł się także do kwestii dotyczącej tatuażu angielskiego klubu piłkarskiego Chelsea. - Na mojej skórze nie znajdzie pan redaktor dzisiaj tatuażu Chelsea - zwrócił się do prowadzącego.

