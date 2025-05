Były szef Trzaskowskiego doradcą Nawrockiego? Padło nazwisko

Karol Nawrocki chce, by w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich jego głównym doradcą był były wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski, pierwszy pełnomocnik rządu do spraw integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, a potem wieloletnie europoseł.

- Chciałbym, żeby pan Jacek Saryusz-Wolski był moim głównym doradcą, gdy zostanę prezydentem, a więc człowiek, którego był pan asystentem, będzie mi doradzał - powiedział popierany przez PiS kandydat podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim.

Przywołał przy tym słowa Saryusz-Wolskiego, który ocenił, że Trzaskowski jest "człowiekiem Donalda Tuska" i "jest nieudolny, o czym świadczy jego prezydentura w stolicy".

- Nie będę komentował słów Jacka Saryusz-Wolskiego, dlatego że pracowałem z nim od wielu, wielu lat i mogę mówić tylko i wyłącznie dobrze, dlatego że uczył nas, jak bronić interesu Polski i od niego się sporo nauczyliśmy. Ja sobie to bardzo cenię - odparł Trzaskowski.

Debata. Karol Nawrocki wspomniał Saryuszu-Wolskim

Przy kolejnym pytaniu Nawrocki zapowiedział, że chciałby, żeby Saryusz-Wolski był jego głównym doradcą, jeśli zostanie prezydentem.

- Mamy też piękną puentę tej pana służby Polsce, bo Jacek Saryusz-Wolski mówi o niej tak: "razem z PO zszedł z kursu polskiego, donosy na Polskę czy nawoływanie do nałożenia sankcji na Polskę to tylko niektóre z jego aktywności" - stwierdził popierany przez PiS kandydat, zwracając się do kandydata KO.

Wybory 2025. Saryusz-Wolski: Polski nie stać, by nie wygrał Nawrocki

Jacek Saryusz-Wolski wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Niedawno na antenie radia Wnet mówił: - Polski dzisiaj nie stać na to, żeby nie wygrał Karol Nawrocki, ponieważ jedynie on - a to jest jeszcze bardziej dobitne po jego wizycie i rozmowach z Trumpem w Waszyngtonie – jest w stanie uratować amerykańskie zaangażowanie na rzecz Polski.

- Wybór przedstawiciela koalicji 13 grudnia mógłby oznaczać dla Polski wycofanie amerykańskiego zaangażowania. Polski nie stać na to, by nie mieć prezydenta, który będzie wzmacniał relacje polsko-amerykańskie w sferze bezpieczeństwa, a mieć pustkę w tej materii - dodał.