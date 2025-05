- Niech pan Karol się tłumaczy - tak Rafał Trzaskowski odpowiedział dziennikarzom, którzy spytali go, czy podda się on testom na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. Z taką propozycją wystąpił sztab jego kontrkandydata. Później podczas wiecu w Ciechocinku polityk PO żartował z "energii" swojego rywala, który w czasie debaty posiłkował się snusem.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski wziął udział w spotkaniu z seniorami w Ciechocinku. W drodze na miejsce towarzyszyli mu dziennikarze, którzy pytali go m.in. o propozycję Karola Nawrockiego. Kandydat wspierany przez PiS złożył ofertę wykonania testu na obecność zakazanych substancji we krwi.

"Niech pan Karol się tłumaczy". Trzaskowski o testach

- Zapytajcie się pana Karola, co on wczoraj robił (...) niech pan Karol (Nawrocki -red.) się tłumaczy - tak Trzaskowski odniósł się do propozycji Karola Nawrockiego o wspólne przeprowadzenie testu na obecność środków odurzających we krwi.

Przypomnijmy, że temat substancji psychoaktywnych w kampanii pojawił się z powodu nietypowego zachowania Karola Nawrockiego w piątkowej debacie prezydenckiej.

Starcie polityków zdominował w sieci dziwny gest prezesa IPN. W pewnym momencie kandydat popierany przez PiS wyjął dyskretnie mały woreczek i włożył sobie pod dziąsło. W tej samej chwili wolną dłonią potarł się po nosie. Następnie wziął łyk wody. Później tłumaczył się, że jest to tzw. snus czyli nikotyna przyjmowana doustnie.

Trzaskowski do seniorów: Od was biorę energię

Trzaskowski odniósł się w żartobliwy sposób do pytań dziennikarzy podczas swojej przemowy do seniorów w Ciechocinku.

- Jesteście odpowiedzią na pytanie, które zadają mi wszyscy dziennikarze dzisiaj. Jak tu szedłem, wszyscy dziennikarze mnie pytali, skąd biorę motywację i energię, zastanawiając się nad przypadkiem Karola Nawrockiego pewnie. Natomiast moja odpowiedź jest prosta. Ja biorę całą energię od was. I cała motywację. I uśmiech szczery też. Bardzo za to dziękujemy - powiedział Trzaskowski.

Kandydat KO zwrócił się do seniorów, żeby namawiali młodszych członków swoich rodzin do głosowania na niego w II turze wyborów prezydenckich. - Babci się nie odmawia - stwierdził Trzaskowski, a wtórowała mu jego żona.