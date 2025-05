Trzaskowski komentuje rozmowę Mentzena z Nawrockim. "Kameleon"

- Nie wiem, czy ktoś z was oglądał dziś jego (Karola Nawrockiego - red.) rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. On jest w stanie porzucić swoje wszystkie przekonania w pięć minut - przekonywał Rafał Trzaskowski podczas wiecu w Tarnowie. Kandydat na prezydenta nazwał swojego rywala "kameleonem".

Rafał Trzaskowski pojawił się w czwartek w Tarnowie, gdzie towarzyszyła mu małżonka oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wcześniej zadeklarował poparcie PSL-u dla jego kandydatury. Podczas swojego przemówienia prezydent Warszawy wskazywał na konsekwencje, jakie - w jego przekonaniu - poniesie Polska w przypadku wygranej Karola Nawrockiego.

- Popatrzcie na chwilę i pomyślcie o alternatywie, dlatego, że widzicie to, że mój konkurent idzie po władzę tylko żeby nas dalej skłócić, żeby była totalna awantura - mówił Trzaskowski.

Trzaskowski krytykuje Nawrockiego po rozmowie z Mentzenem. "Kameleon"

Podczas wystąpienia nie zabrakło również tematu głośnej rozmowy, jaką w czwartek po 13:00 z kandydatem wspieranym przez PiS przeprowadził lider Konfederacji. - Nie wiem, czy ktoś z was oglądał dziś jego rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. On jest w stanie porzucić swoje wszystkie przekonania w pięć minut. On jest w stanie się odciąć od wszystkich na pięć minut. Kameleon - orzekł Rafał Trzaskowski.

- Ale wszyscy widzimy, że jemu chodzi tylko o to, żeby doprowadzić do konfliktu i do awantury. I on się nawet z tym nie kryje. On chce wywołać kryzys. A pamiętajcie, że każdy, kto nam źle życzy, chciałby żebyśmy właśnie pogrążyli się w kryzysie - przekonywał kandydat Koalicji Obywatelskiej.

ZOBACZ: Burza po rozmowie Nawrockiego z Mentzenem. Komentarze zalały sieć

Jednocześnie Trzaskowski zapewnił zgromadzonych na wiecu, że Polska nie będzie musiała ponosić konsekwencji wygranej Karola Nawrockiego, bo prezes IPN nie zwycięży w wyborach prezydenckich.

Mentzen zaprasza Trzaskowskiego i Nawrockiego do dyskusji

Rozmowa Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim to efekt zaproszenia wystosowanego przed lidera Konfederacji wobec obu kandydatów. Polityk sugerował, że jeśli ubiegający się o urząd prezydenta kandydaci chcą przekonać do siebie wyborców jego ugrupowania, powinni zrobić to, podpisując listę jego postulatów.

Podczas spotkania Mentzena i Nawrockiego, kandydat wspierany przez PiS pytany był m.in. o kontrowersje związane z kawalerką w Gdańsku, udział w kibicowskich ustawkach, czy politykę Prawa i Sprawiedliwość. Kilkukrotnie wskazał, że nie zgadza się z poglądami prezentowanymi w przeszłości przez polityków PiS. Złożył też podpis na liście postulatów Konfederacji.

ZOBACZ: Padło pytanie o kawalerkę Nawrockiego. "Nie czuję się przekonany"

Rafał Trzaskowski również zadeklarował, że skorzysta z zaproszenia Sławomira Mentzena. Zastrzegł jednak, że nie wie, czy podpisze przedstawioną mu listę. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 19:00.