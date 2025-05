W środę Karol Nawrocki pojawił się w kancelarii podatkowej Sławomira Mentzena - lidera Konfederacji, który w I turze wyborów prezydenckich zajął trzecie miejsce. Ten drugi polityk, twierdząc, iż chce pomóc swoim wyborcom w podjęciu decyzji, jak zagłosować w II turze, przeprowadził z Nawrockim 1,5-godziny wywiad.

Więcej o przebiegu rozmowy przeczytasz tutaj, a w sobotę podobna planowana jest z Rafałem Trzaskowskim, startującym z ramienia KO. Jeszcze w trakcie wywiadu sieć zalała fala komentarzy wobec wypowiedzi kandydata PiS na prezydenta.

Rozmowa Nawrocki - Mentzen. "Jest tak anty-PiS, że zaraz zapisze się do KOD-u"

Poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo podkreślił, że "deklaracja, którą właśnie podpisał Karol Nawrocki" to "najważniejsze postulaty" dla jego ugrupowania. "Jeśli Nawrocki zostanie prezydentem, będziemy konsekwentnie go z tego rozliczać" - zapowiedział.

"Mentzen właśnie stracił mieszkanie" - napisał z kolei Witold Zembaczyński (KO), dołączając klatkę, na której widać, jak kandydat PiS na prezydenta podpisuje dokument przedstawiony mu przez Mentzena.

Głos zabrał również Krzysztof Brejza z KO. "Nawrocki jest tak anty-PiSowski, że zaraz zapisze się do KOD-u" - uznał, pytając też: "Też macie takie wrażenie, że Nawrocki u Mentzena z minuty na minutę gaśnie i świadomość walenia w PiS i Kaczyńskiego w każdej odpowiedzi lekko zaczyna go stresować?".

Nawrocki pojawił się u Mentzena. "Jakbym siebie słyszał"

Komentarz spłynął również od Janusza Kowalskiego (PiS). "Karol Nawrocki u Sławomira Mentzena. Jakbym siebie słyszał. Dokładnie takie mam poglądy! Mój Prezydent!" - podkreślił.

Z kolei Witold Tumanowicz (Konfederacja) ocenił, iż Nawrocki w czwartkowym wywiadzie "niemal deklaruje bycie bardziej kandydatem" jego ugrupowania niż PiS. "Nie żebym ufał Nawrockiemu w te deklaracje, ale prawie we wszystkich tematach poruszanych przez Mentzena krytykuje lub odcina się od rządów Mateusza Morawieckiego" - zauważył.

Natomiast Tomasz Trela (Lewica) zwrócił uwagę, iż "Mentzen właśnie powiedział, że Nawrocki brał udział w kibolskich ustawkach". "Nawrocki nie zaprzeczył. To mówi wszystko, decyzją prezesa jest wyłudzacz, oszust i stadionowy bandyta. Panie Jarosławie, po prostu 'brawo'" - zwrócił się do prezesa PiS.

W innym wpisie Trela stwierdził: "Nawrocki właśnie potwierdził, że poświadczył nieprawdę w akcie notarialnym, nabywając mieszkanie od pana Jerzego. Nikt porządny nie zagłosuje na perfidnego oszusta" - uznał.

"Zapytajcie rannych policjantów czy kibolskie ustawki to sport... Nawrockiemu bardzo mylą się moralne drogowskazy" - napisał Tomasz Siemoniak (KO).

"To obciąża pana Nawrockiego", "Zanegował politykę PiS"

Rozmowę u Mentzena skomentował ponadto Arkadiusz Myrcha (KO). "Nawrocki przyznał publicznie to, co jest oczywiste. To PiS odpowiada za: Zielony Ład, Polski Ład, niekontrolowane wydawanie wiz i wpuszczanie setek tysięcy imigrantów". "I to obciąża także Pana Nawrockiego, będącego 'decyzją prezesa PiS'" - uzupełnił.

"Nawrocki właśnie powiedział, że przez lata wpłacał pieniądze panu Jerzemu. Tylko pan Jerzy nie miał konta" - podkreślił Sławomir Nitras (KO).

Stanisław Tyszka z Konfederacji wyliczył, w jakich zakresach Nawrocki - w jego ocenie - zanegował politykę PiS. "Popierania Zielonego Ładu, obostrzeń covidowych, podnoszenia i komplikowania podatków, ograniczania obrotu gotówkowego, politykę medialną (wyeliminowanie Konfederacji z TVP)" - napisał.

