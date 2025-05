- Wprowadzenie Zielonego Ładu przez Mateusza Morawieckiego było błędem - powiedział Karol Nawrocki w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem. Stwierdził też, że jest przeciwko podnoszeniu podatków. - Ta deklaracja to jest postawienie krzyżyka na wszystkim, co przez 8 lat PiS robił w podatkach - skwitował lider Konfederacji. Po serii pytań Karol Nawrocki podpisał przygotowaną wcześniej listę postulatów.

Karol Nawrocki spotkał się w Toruniu ze Sławomirem Mentzenem w sprawie drugiej tury wyborów prezydenckich. Kandydat popierany przez PiS odpowiadał na pytania polityka Konfederacji.



Jednym z nich było pytanie o Zielony Ład. - Kaczyński pomylił się, twierdząc, że odrzucenie Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie? - zapytał Mentzen.

- Wprowadzenie Nowego Ładu przez Mateusza Morawieckiego było błędem. Zielony Ład jest zły. Trzeba go odrzucić - powiedział Nawrocki. Dodał, że prezes Kaczyński nie miał w tej kwestii racji.

Nawrocki u Mentzena. Polityk Konfederacji: Zmienia pan decyzję, w ciągu kilku minut

Mentzen zapytał Nawrockiego, czy zgadza się z pierwszym punkt jego deklaracji. Brzmi on: "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne".

- Jestem przeciwko podnoszeniu podatków - odpowiedział kandydat wspierany przez PiS. - Ten punkt nie budzi moich większych wątpliwości - dodał.

- Bardzo mnie to cieszy, bo ostatnim prezydentem, który zawetował ustawę podatkową, był Lech Wałęsa - odpowiedział Mentzen. - Pana deklaracja to jest postawienie krzyżyka na wszystkim, co przez 8 lat PiS robił w podatkach. To mnie bardzo cieszy, bo ja przez te 8 lat krytykowałem bardzo politykę podatkową PiS - dodał.

Po chwili Mentzen spytał Nawrockiego o podatek katastralny od ilości mieszkań.

- Jest przeciwnikiem takiego podatku dotyczącego mieszkań na własny użytek - odpowiedział kandydat wspierany przez PiS. Jednocześnie wskazał, że kwestią do dyskusji jest podatek dla właścicieli wielu mieszkań. - Problem jest jednak zdecydowanie szerszy. Ja jako przyszły prezydent patrzę szerzej na politykę podatkową - dodał.

Na tę uwagę zareagował Mentzen. - Wycofał się pan, w ciągu kilku minut, z deklaracji, którą pan przed chwilą złożył - powiedział.

- Nie, ja jest przeciwko podatkowi katastralnemu. Teraz otwieramy dyskusję dotyczącą takich sytuacji, jak niektórzy posłowie KO, którzy mają po 12 mieszkań. Jako przeciwnik takiego podatku, zastanawiam się, gdzie powinna być granica w posiadaniu mieszkań - dodał.