Nawrocki ręczył za gdańskiego skinheada? Media: Rzeczniczka nie zaprzecza

Według "Rzeczpospolitej", we wrześniu 2017 r. przed meczem Dania–Polska w Kopenhadze "policja starła się z polskimi kibicami, którym odmówiono wejścia na mecz, a jednego z nich potraktowała wyjątkowo brutalnie".

"Szybko okazało się jednak, że nie był to zwykły kibic, lecz Grzegorz Horodko pseudonim Śledziu, wielokrotnie skazywany za m.in. pobicia gdański skinhead, powiązany z nielegalną międzynarodową organizacją neonazistowską Blood & Honour" - podał dziennik. Dodano, że "duńskie media opublikowały nagranie, z którego wynika, że to Horodko zaczął pierwszy atakować policjantów"; "skazano go na 60 dni więzienia i zakaz wjazdu do Danii przez sześć lat".

Wybory prezydenckie 2025. Media: Karol Nawrocki miał poręczyć za skinheada

Jak wynika z ustaleń gazety, "za Horodkę poręczył Karol Nawrocki (...), wówczas dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Wyjaśniono, że informację uzyskano "w środowisku gdańskich pseudokibiców". Dodano, że poręczeniu dla Horodki nie zaprzeczyła rzeczniczka kandydata na prezydenta Emilia Wierzbicki.

Redakcja zaznacza, że "jeśli Nawrocki poręczył za Śledzia, nie zrobił tego jako jedyna osoba publiczna".

ZOBACZ: Dwa marsze tego samego dnia. Nawrocki kontra Trzaskowski w Warszawie

"List w jego sprawie zaniósł do Ambasady Królestwa Danii ówczesny poseł Kukiz'15 Sylwester Chruszcz, a oficjalną interwencję zapowiedział ówczesny szef MSZ Witold Waszczykowski. Jednak w przypadku Nawrockiego poręczenie ma szczególne znaczenie, bo może rzucać nowe światło na jego kontakty z Horodką i środowiskiem gdańskich pseudokibiców" - podkreślono w dzienniku.