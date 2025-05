To może być przełomowy moment kampanii prezydenckiej. Już w piątek, 23 maja, widzowie będą świadkami ostatniego i zarazem najważniejszego starcia kandydatów na prezydenta. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Gdzie obejrzeć debatę? Zapraszamy do Polsat News, Polsat News Polityka. Rozmowa będzie też dostępna online w polsatnews.pl.

Wieczór emocji rozpocznie się o godzinie 19:50, kiedy Agnieszka Gozdyra zaprosi widzów na program "Debata przed debatą". W studiu - pierwsze analizy, komentarze oraz przewidywania dotyczące tego, kto może dziś zyskać, kto stracić, a kto zaskoczyć opinię publiczną.

Gośćmi wstępnej części będą politycy, którzy wraz z prowadzącą spróbują uchwycić nastroje tuż przed decydującym starciem.

ZOBACZ: Finalna przedwyborcza debata w środę 23 maja. Oglądaj!

Punkt kulminacyjny wieczoru nastąpi o godzinie 20:00 - wtedy rozpocznie się decydująca debata prezydencka, transmitowana na żywo. W unikalnej formule, która zostanie zaprezentowana widzom po raz pierwszy, kandydaci będą zadawać pytania sobie nawzajem.

Ten bezpośredni pojedynek nie tylko zwiększy dramaturgię wieczoru, ale również pozwoli sprawdzić zdolność reagowania na niewygodne pytania oraz klarowność przekazu każdego z pretendentów do fotela prezydenta.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki, debata już 23 maja

Tuż po zakończeniu debaty - około godziny 21:30 - Agnieszka Gozdyra poprowadzi program "Debata po debacie", w którym wspólnie z zaproszonymi gośćmi - politykami i ekspertami dokona szczegółowej analizy przebiegu wydarzenia. Ocenione zostaną najmocniejsze i najsłabsze momenty kandydatów, ich mowa ciała, siła argumentów oraz potencjalny wpływ na ostatnie dni kampanii wyborczej.

ZOBACZ: "Cóż szkodzi obiecać". Pitera chce "radykalnych konsekwencji" dla Witka

To nie będzie zwykły polityczny wieczór - to będzie wieczór decyzji. Kto przekona nieprzekonanych? Kto wypadnie najlepiej w oczach niezdecydowanych wyborców? A kto - być może - przypieczętuje swój sukces w drodze do Pałacu Prezydenckiego?

Transmisja finałowej debaty już w piątek, 23 maja, od godz. 19:50 w Polsat News, Polsat News Polityka oraz w portalu Interia i serwisie polsatnews.pl.

WIDEO: "W sztabie Trzaskowskiego jest pożar". Szef sztabu Nawrockiego o wynikach wyborów prezydenckich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl