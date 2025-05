"Cóż szkodzi obiecać". Słowa posła KO niosą się po sieci

- Cóż szkodzi obiecać - powiedział Przemysław Witek z KO w programie "Debata Gozdyry" pytany o zaakceptowanie postulatów Sławomira Mentzena. Chociaż poseł zapewnił, że żartuje, to jego słowa niosą się po sieci. Kandydat Konfederacji zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na rozmowę i chce, by podpisali deklarację zgodną z oczekiwaniami jego wyborców.

Sławomir Mentzen, który w I turze wyborów zdobył 14,81 proc. głosów nie zamierza przekazać poparcia Karolowi Nawrockiemu czy Rafałowi Trzaskowskiemu. Zaprosił jednak obu do rozmów, które mają zostać opublikowane w mediach społecznościowych.

"Debata Gozdyry". Postulaty Sławomira Mentzena

Lider Konfederacji chce także, aby obaj podpisali dokument z kilkoma postulatami zgodnymi z programem wyborczym Mentzena oraz oczekiwaniami jego wyborców. Wśród nich jest m.in. zastrzeżenie, że żadne podatki nie zostaną podwyższone i nie będzie wprowadzanych nowych.

O ten postulat w programie "Debata Gozdyry" został zapytany Przemysław Witek z KO. Powiedział, że na to można "zdecydowanie" się zgodzić.

ZOBACZ: Zamieszanie wokół flagi. Gozdyra pokazała zdjęcie



- Nie wprowadzicie już nigdy żadnych nowych podatków? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała Agnieszka Gozdyra. Poseł odparł na to: - Cóż szkodzi obiecać.

-Słucham? - dopytywała z niedowierzaniem Agnieszka Gozdyra. Chwilę później pozostali goście zaczęli się śmiać, a Przemysław Witek powiedział, że jego słowa "to tylko żart".

Wciąż się śmiejąc poseł dodał, że "nie potrafi deklaratywnie odpowiedzieć na pytanie". Zaczął także czytać kolejne postulaty i dywagować, czy Rafał Trzaskowski je podpisze.

ZOBACZ: Tego jeszcze nie było. Gozdyra i goście nie mogli powstrzymać śmiechu

- Obrona gotówki i polskiego złotego. Dobrze wiemy, że chcieliśmy wprowadzić euro, ale mamy już ten etap za sobą. Przez najbliższe lata najprawdopodobniej nie będziemy na to gotowi. Myślę, że na ten moment można to podpisać - powiedział.

Poseł skomentował także postulat dotyczący zablokowania Ukrainie wejścia do NATO. Przemysław Witek podkreślił, że o tym nie decydują politycy, czy kandydaci na prezydenta. - O tym decyduje NATO. Gdyby Ukraina była już w NATO, gdybyśmy mieli już to za sobą, to nie byłoby wojny w Ukrainie - skwitował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przemysław Witek: "Cóż szkodzi obiecać"

Słowa posła z Koalicji Obywatelskiej skomentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Ministra pracy w programie "Graffiti" powiedziała, że "tak nie powinno być", a polityk nie może obiecywać, czegoś, czego nie jest w stanie wykonać dla obywateli.

ZOBACZ: Minister ocenia wynik wyborów. "To sygnał dla całej klasy politycznej"

- Tak oczywiście być nie powinno. Polityk powinien być uczciwy, wiarygodny i obiecywać to, czego jest w stanie dotrzymać. Bo wyborcy nie są głupi, wyborcy doskonale czują fałsz, czują jakąś obłudę - powiedziała.

Dodała także, że "śmieszne" jest zachowanie Sławomira Mentzena, który próbuje "wykorzystać swoje pięć minut" i stawiać warunki kandydatom w II turze wyborów prezydenckich.

Na platformie X do komentarza posła Witka odniósł się Mariusz Błaszczak. "Dziękujemy posłowi Witkowi z PO za przedwczesne ujawnienie hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. 'Cóż szkodzi obiecać…' oficjalnie wchodzi do kanonu, tak jak kiedyś 'weź kredyt, zmień pracę'. To hasło oddaje duszę partii Donalda Tuska" - napisał na platformie X.

ZOBACZ: Adrian Zandberg wejdzie do rządu? Szydło: Tusk będzie chciał kupić każdego

Sprawę skomentował także europoseł PiS i członek sztabu wyborczego Karola Nawrockiego - Adam Bielan. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim dla Radia ZET odniósł się ogólnie do postulatów lidera Konfederacji. Powiedział, że Karol Nawrocki je podpisze i ze wszystkimi się zgadza.

PiS jeszcze niedawno powtarzał, że Ukraina powinna być w NATO, ale teraz Adam Bielan nie widzi dla tego pomysłu perspektywy. - To wynika z postawy Niemiec i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa - powiedział. Dodał, że te plany mogą wrócić w przyszłości, ale na pewno już po zakończeniu kolejnej kadencji prezydenta.

WIDEO: Goście programu obstawiali, kto wygra wybory. "Ja mogę powiedzieć odważnie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba / polsatnews.pl