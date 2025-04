Zamieszanie wokół flagi. Gozdyra pokazała zdjęcie

W trakcie debaty prezydenckiej "Super Expressu" Rafał Trzaskowski nawiązał do biało-czerwonej flagi, którą przyniósł ze sobą. Jak wyjaśnił kandydat KO, "to jest polska flaga, z którą pan Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a później jak zgasły światła, porzucił ją na sali".

- Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju, każdy to wie z historii Polski - podkreślił kandydat KO.

Debata w Końskich. Zamieszanie wokół polskiej flagi

Dyrektor Pionu Informacji i Publicystki Telewizji Polsat Piotr Witwicki zamieścił zdjęcie wykonane po debacie w Końskich. Przedstawia ono ekipę telewizji Polsat pracującą przy tym wydarzeniu. W tle widać stanowiska kandydatów, a na tym, które zajmował Karol Nawrocki, stoi flaga.

"Trochę nie uwierzyłem, że ta flaga została, ale zacząłem przeglądać swoje archiwalne już zdjęcia po debacie i rzeczywiście jest w tle" - napisał redaktor naczelny Interii.

Trochę nie uwierzyłem, że ta flaga została, ale zacząłem przeglądać swoje archiwalne już zdjęcia po debacie i rzeczywiście jest w tle. Przy okazji poznajcie całą ekipę Polsatu z końskich pic.twitter.com/tRnxpms70m — Piotr Witwicki (@PiotrWitwicki) April 28, 2025

Zdjęcie to Agnieszka Gozdyra pokazała gościom programu "Debata Gozdyry".

- Gdyby faktycznie ktoś tę flagę bez waszej wiedzy zabrał, to jako poważny sztab wyborczy kandydata, który jest na drugim miejscu i ma szansę wejść do drugiej tury, byście zrobili awanturę. Nie zrobiliście jej, bo zapomnieliście po prostu o tej fladze - mówił poseł Grzegorz Napieralski.

Odniósł się w ten sposób do wcześniejszych wypowiedzi posła Łukasza Kmity (PiS), który mówił, że flagę "ukradł" sztab Trzaskowskiego.

ZOBACZ: Trzaskowski na debatę przyniósł flagę, uderzył w Nawrockiego. Jest odpowiedź sztabu

Wiceminister Karolina Zioło-Pużuk (Lewica) stwierdziła z kolei, że "czasem świat tworzy piękne metafory". - To, że wy porzuciliście tę flagę jest najlepszym dowodem na to, że interesy polski wcale nie są wam bliskie - powiedziała. - Nikt nie porzucił, proszę tak nie mówić - wtrącił Kmita.

WIDEO: Fragment programu "Debata Gozdyry"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Karol Nawrocki: Końskie, które zostało zdobyte, miało swoją biało-czerwoną flagę

Po debacie do sprawy w rozmowie z dziennikarzami odniósł się Karol Nawrocki.

- W każdym miejscu, które się zdobywa, zostawia się biało-czerwoną flagę po to, aby pokazać, że Polska wygrała w Końskich - dodał

Dodał, że "polscy żołnierze zatykali polską flagę na Monte Casino i w wielu innych miejscach".

ZOBACZ: "Podziwiam Putina". Skandaliczne słowa jednego z kandydatów

- Końskie, które zostało zdobyte, miało swoją biało-czerwoną flagę. Mam nadzieję, że skłoni ona Rafała Trzaskowskiego do refleksji o Polsce - dodał.

WIDEO: "Ceremoniał nie jest wyryty na kamieniu". Ekspert wspomina pogrzeby papieży Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ sgo / Polsatnews.pl