Bogdan Rymanowski zapytał Beatę Szydło o informacje dziennikarzy TVN24, według których Adrian Zandberg miałby otrzymać stanowisko w rządzie i pokierować polityką mieszkaniową.

ZOBACZ: "Bardzo chętnie wejdę do rządu". Zandberg podał warunek

- Przecież Adrian Zandberg powiedział wyraźnie, że on nie będzie wskazywał kogo popierać. Też zdziwiłabym się mocno, gdyby taką ofertę przyjął, dlatego że on w tej chwili ma dużą szansę, by zbudować swoje środowisko i swoją pozycję - komentowała Beata Szydło we wtorkowym "Gościu Wydarzeń".

Zandberg znajdzie się w rządzie Tuska? "Nie sądzę, żeby dał się kupić"

Zdaniem byłej premier "w tym słabym rządzie, który jest coraz mniej akceptowalny przez Polaków", lider partii Razem "tego nie uczyni". - Moim zdaniem Zandbreg będzie grał o wzmocnienie swojej partii i swojej pozycji, być może będzie chciał budować coś większego po lewej stronie sceny politycznej na przyszłe wybory parlamentarne - zaznaczyła Szydło.

- Obserwując go i słuchając, nie sądzę, żeby dał się kupić - dodała na antenie Polsat News.

WIDEO: Beata Szydło w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

O ewentualnym wejściu w skład Rady Ministrów sam Zandberg mówił w piątkowym "Graffiti". - Bardzo chętnie wejdę do koalicyjnego rządu. Jest tylko jeden warunek: żeby większość tego rządu realnie zależała od głosów partii Razem, bo wtedy Razem będzie miało realny wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość - zaznaczył.

Jak dodał, obecnie taki wpływ "ma szef Magdy Biejat, czyli Włodzimierz Czarzasty". Stwierdził, że Czarzasty reprezentuje politykę zgadzającą się na wszystko, m.in. na przegłosowanie - niewłaściwego jego zdaniem - budżetu na ochronę zdrowia.

Plan Nawrockiego na rozmowę z Mentzenem. "Być może przekona do propozycji"

W "Gościu Wydarzeń" Szydło mówiła też o zaplanowanego na czwartek spotkania Karol Nawrocki - Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji nie przekazał żadnemu z kandydatów drugiej tury poparcia, ale zaprosił ich do rozmowy na swoim youtubowym kanale, by sami spróbowali przekonać wyborców prawicowej formacji.



- Karol Nawrocki bardzo szybko zareagował i zadeklarował, że chce się spotkać, rozmawiać. Myślę, że ta rozmowa będzie polegała też na tym, że panowie będą się wymieniali argumentami i być może Karol Nawrocki przekona też Sławomira Mentzena do pewnych propozycji programowych - podkreśliła wiceprezes PiS.

ZOBACZ: Mentzen zaprasza Trzaskowskiego i Nawrockiego na rozmowę. Są odpowiedzi kandydatów

Ponadto stwierdziła, że dla niej "jasne jest", iż ludzie, którzy głosowali w pierwszej turze na Sławomira Mentzena, to "rzeczywiście osoby, dla których ważne są wartości, rozwój gospodarczy, przyszłość i suwerenność Polski". - Karol Nawrocki w swoim programie i w czasie tej kampanii cały czas podkreśla, że to są mu bardzo bliskie wartości - zapewniła Szydło.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.

WIDEO: Ekspert wyliczył, kto wygra w II turze. Minimalna różnica Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/wka / Polsatnews.pl