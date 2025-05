Nowe świadczenie od 1 lipca. Seniorzy długo na to czekali

System emerytalny w Polsce od lat był krytykowany za brak elastyczności wobec sytuacji życiowych seniorów po śmierci małżonka. Dotychczas należało wybierać: pozostać przy własnej emeryturze lub przejść na tzw. rentę rodzinną, czyli świadczenie po zmarłym partnerze, które zwykle wynosiło 85 proc. jego emerytury. W praktyce wielu seniorów traciło nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Nowe przepisy, przyjęte przez Sejm, zmieniają ten stan rzeczy. Od 1 lipca 2025 roku osoby uprawnione będą mogły korzystać z renty wdowiej - świadczenia łączącego dwa źródła dochodu: własną emeryturę i część świadczenia po zmarłym partnerze.

Czym jest renta wdowia?

Nowe świadczenie będzie dostępne dla wdów i wdowców, którzy pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS, a których zmarły małżonek również był emerytem lub rencistą. Zgodnie z przepisami, osoby te będą mogły wybrać jedną z dwóch opcji:

pobierać 100 proc. własnego świadczenia oraz dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku,

pobierać 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz dodatkowo 15 proc. własnego świadczenia.





Od 1 stycznia 2027 roku drugi składnik świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., co jeszcze bardziej poprawi sytuacje emerytów w Polsce.

Jak informuje ZUS, jeżeli suma świadczeń (emerytura lub renta własna powiększona o procent renty rodzinnej) przekroczy limit trzykrotności najniższej emerytury, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Kto może złożyć wniosek o rentę wdowią?

Renta wdowia nie jest przyznawana automatycznie - konieczne jest złożenie wniosku. Uprawnieni seniorzy mogą składać go do ZUS już od 1 stycznia 2025 roku. Dokumenty można przekazać osobiście w placówce, listownie lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Zgodnie z informacjami ZUS, jeśli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2025 roku, prawo do renty wdowiej powstanie od 1 lipca 2025 roku. Osoby, które złożą wniosek po 31 lipca, nabędą prawo do świadczenia od dnia spełnienia warunków jego przyznania, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym przekazano wniosek. Program nie przewiduje wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Kto skorzysta najbardziej na rencie wdowiej?

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że nowe świadczenie może objąć nawet 2 miliony seniorów. Największe korzyści odczują osoby, których zmarły małżonek pobierał wysoką emeryturę lub rentę, a które dotąd nie miały możliwości skorzystania z tych środków.

Przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW podkreślają, że renta wdowia to długo wyczekiwany krok w stronę sprawiedliwości społecznej. Wskazano, że nie jest to przywilej, lecz forma wyrównania niesprawiedliwości, która przez lata dotykała szczególnie kobiety pozostające na niższych świadczeniach po śmierci męża.

