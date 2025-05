Seniorzy mają powody do radości? Tyle wyniesie 14. emerytura

"Czternastka" została wprowadzona w 2021 roku. Była to jednorazowa pomoc finansowa dla emerytów i rencistów. Początkowo jej wypłata zależała od corocznej decyzji rządu. Nie była świadczeniem gwarantowanym ustawowo. To zmieniło się w 2023 roku. Od tego czasu dodatek ma charakter stały. W 2024 roku trafił do około 8,5-9 mln osób. Nie wszyscy jednak otrzymali pełną kwotę. W 2025 roku sytuacja będzie podobna. Wysokość świadczenia znów będzie zróżnicowana.

Dla kogo pełna kwota, dla kogo mniej? Zasada "złotówka za złotówkę"

W 2025 roku czternasta emerytura wyniesie 1 878,91 zł brutto, a netto (w zależności od indywidualnych potrąceń) ok. 1 528 zł. Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć jednak na pełną "czternastkę". Zgodnie z ustawą z 2021 roku pełne świadczenie przysługuje osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Osoby z wyższym świadczeniem również mogą otrzymać dodatek, ale jego wysokość zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Ponieważ ten próg jest stały (nie zmienia się od kilku lat), a emerytury rosną, coraz mniej osób otrzymuje świadczenie w pełnej kwocie.

ZOBACZ: Profilaktyka dla seniorów i nie tylko. Nowy program w przychodniach startuje lada dzień

Przykładowo, jeśli ktoś otrzymuje emeryturę w wysokości 3 100 zł brutto, to przekracza próg o 200 zł. O tyle też zostanie pomniejszona jego 14. emerytura. Z kolei osoby z emeryturą powyżej 4 630,96 zł brutto miesięcznie nie otrzymają już żadnego świadczenia, ponieważ "czternastka" zostanie całkowicie zredukowana (po odjęciu przekroczenia kwota świadczenia byłaby niższa niż 50 zł brutto, a takich wysokości nie wypłaca się).

Kiedy wypłata 14. emerytury? Znamy wstępny termin

Oficjalny harmonogram wypłat zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku. Jednak MRiPS przewiduje, że 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu 2025 roku, analogicznie do poprzednich edycji. Świadczenia będą wypłacane razem z emeryturą w standardowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15. 20. albo 25. dnia miesiąca, w zależności od przyjętego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) cyklu.

ZOBACZ: ZUS może wypłacić zdecydowanie wyższą emeryturę. Ta luka dotyczy tysięcy kobiet w całej Polsce

KRUS, służby mundurowe i inne instytucje realizujące wypłaty emerytalne również przewidują jednorazową wypłatę bez konieczności składania oddzielnych wniosków.

Nie trzeba składać żadnych dokumentów

Seniorzy nie muszą podejmować żadnych działań, by otrzymać "czternastkę". Świadczenie zostanie przyznane automatycznie przez ZUS, KRUS lub inne właściwe organy. Wypłata nie wymaga składania wniosku. Wystarczy pobierać jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe.

ZOBACZ: Nawet 5000 zł co miesiąc z ZUS. Od lipca nowe świadczenie dla seniorów

Wyjątkiem są osoby, które nie mają prawa do emerytury w miesiącu wypłaty czternastki, np. z powodu zawieszenia świadczenia. W takim przypadku dodatek nie zostanie wypłacony.

red / polsatnews.pl