"Mój Rower Elektryczny" to rządowa inicjatywa mająca na celu wsparcie zakupu rowerów elektrycznych poprzez system dopłat. W jej ramach przewidziano dofinansowanie sięgające 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2500 zł w przypadku standardowych jednośladów oraz do 4500 zł dla rowerów cargo i elektrycznych wózków rowerowych.

Działanie będzie realizowane od 2025 do 2029 roku lub do momentu wyczerpania środków, które obecnie wynoszą 50 mln zł. Dopłaty będą dostępne dla osób fizycznych, a wnioski przyjmowane w trybie ciągłym od II kwartału 2025 r.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program "Mój Rower Elektryczny" jest skierowany do osób planujących zakup nowego roweru elektrycznego, roweru cargo lub elektrycznego wózka rowerowego. W ramach programu nie przewidziano wsparcia dla przedsiębiorców ani jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie będzie dotyczyło zakupów dokonanych od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r.

ZOBACZ: Zadbaj o rower przed zimą. Pięć cennych porad

Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie rządowej, aby skorzystać z dofinansowania, zakupiony rower musi spełniać jasno określone kryteria:

pojazd musi być nowy , wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, i pochodzić od producenta z Unii Europejskiej

, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, i pochodzić od producenta z Unii Europejskiej wymagany jest akumulator litowo-jonowy (lub podobny) o pojemności minimum 10 Ah oraz minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem wynoszący 50 km

(lub podobny) o pojemności minimum 10 Ah oraz minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem wynoszący 50 km rower musi być zarejestrowany na policji i oznakowany numerem bocznym na ramie

na policji i oznakowany numerem bocznym na ramie dofinansowanie nie obejmuje rowerów zakupionych w ramach leasingu

Jak wygląda procedura?

Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji, co oznacza, że najpierw należy zakupić rower, a następnie złożyć wniosek o zwrot części poniesionych kosztów. Wniosek o dofinansowanie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Wymagane dokumenty to m.in. faktura lub paragon potwierdzający zakup oraz dokumentacja techniczna roweru potwierdzająca spełnienie wymogów programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że przy budżecie wynoszącym 50 mln zł wsparciem objętych zostanie ponad 17,3 tys. pojazdów. Początkowo planowano finansowanie programu ze środków unijnego Funduszu Modernizacyjnego, jednak Europejski Bank Inwestycyjny nie wyraził na to zgody.

Obecnie trwają prace nad ostatecznymi zapisami programu, a jego uruchomienie planowane jest na II kwartał 2025 roku.

Czym jest rower cargo i elektryczny wózek rowerowy?

Rower cargo to specjalny typ jednośladu przystosowany do transportu większych ładunków. Wyróżnia się wzmocnioną ramą oraz wyodrębnioną przestrzenią transportową - z przodu (tzw. long john) lub z tyłu (long tail). W wersji elektrycznej wyposażony jest w silnik wspomagający, który ułatwia jazdę z obciążeniem. Tego typu pojazdy wykorzystywane są m.in. do przewożenia dzieci, zakupów, paczek czy sprzętu.

ZOBACZ: Kiedy dopłaty do rowerów elektrycznych? Obiecująca deklaracja ministerstwa

Elektryczny wózek rowerowy przypomina konstrukcją połączenie klasycznego roweru z niewielkim wózkiem towarowym.

red. / Polsatnews.pl