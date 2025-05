6-letni chłopiec, który był pasażerem auta, został poważnie ranny wypadku, do którego doszło w Wodzisławiu Śląskim. Dziecko przetransportowano do szpitala śmigłowcem. Autem kierował 26-letni mężczyzna, który uciekał przed policją. Okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto w jego mieszkaniu znaleziono biały proszek.