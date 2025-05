Na autostradzie A4 między Legnicą a Wrocławiem (woj. dolnośląskie) doszło do wypadku autokaru wycieczkowego, który z wypadł z trasy i wjechał do rowu. Na pokładzie było około 50 pasażerów - obcokrajowców. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Do szpitala trafiły cztery osoby.