Na Pomorzu doszło do wypadku busa przewożącego osoby niepełnosprawne. Jak poinformował oficer prasowy bryg. Marek Lniski z KP PSP Wejherowo, do szpitali trafiło pięcioro poszkodowanych. W pojeździe znajdowało się łącznie dziewięć osób. Kierowca busa z niewiadomych przyczyn zjechał z drogi na pobocze i uderzył w słup energetyczny.

W busie znajdowało się łącznie dziewięć osób - kierowca pojazdu, opiekunka oraz siedem osób niepełnosprawnych w przedziale wiekowym od dziewięciu do 27 lat.

Wypadek busa z osobami niepełnosprawnymi. Pięć osób trafiło do szpitali

Do wypadku pojazdu doszło w Niepoczołowicach w województwie pomorskim. Ratownicy zabrali do szpitali pięć osób, opiekunka wraz z czwórką podopiecznych. Trzy osoby przewieziono do Wejherowa, jedną do Słupska i jedną do Lęborka.

Jak przekazał bryg. Marek Lniski, opisując szczegóły zdarzenia, "bus zjechał z drogi na pobocze, po drodze zahaczył o sług energetyczny". Rzecznik nie podał przyczyny o tym, dlaczego kierowca stracił panowanie nad pojazdem.

Według najnowszych informacji służby zakończyły już prowadzone działania.

