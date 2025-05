Kilka dni po tym, jak Robert Prevost został wybrany na papieża i przyjął imię Leon XIV, do Watykanu wybrał się jego starszy brat John wraz z rodziną. W rozmowie z NBC News powiedział, że jest to dla niego piąta wycieczka do Włoch. Dwie z nich odbył z obecnym papieżem, gdy ten obejmował kolejne funkcje watykańskie.

Watykan. Brat z rodziną przyleciał do papieża

Wizytę zaplanował spontanicznie. Poinformował o niej papieża przez telefon. - Powiedziałem mu, że przyjedziemy. Odpowiedział tylko: "Oh, okej" - przekazał 71-latek.

ZOBACZ: Wielkie wyzwania przed Leonem XIV. "Powinniśmy się odwołać do imienia"

- Czekamy, żeby się zobaczyć. Mamy zjeść razem lunch i mamy gdzieś pójść. Możemy pojechać z papieżem do jakiegoś szczególnego miejsca i coś wymyślimy. Jesteśmy tu tylko do wtorku - powiedział Prevost. Oznacza to, że John i jego rodzina nie zostaną na uroczystej inauguracji Leona XIV, która będzie miała miejsce 18 maja.

Starsi bracia wspierają papieża

69-letni Leon XIV ma dwóch starszych braci - 71-letniego Johna i 73-letniego Louisa. Obaj udzielili już kilku wywiadów dla amerykańskich stacji telewizyjnych, w których opowiedzieli, jak zareagowali na wyniki konklawe.

Louis powiedział, że w momencie, gdy nad Kaplicą Sykstyńską ukazał się biały dym, był w swoim domu na Florydzie i właśnie kładł się do łóżka. - Byłem wdzięczny, że leżałem w łóżku, bo mógłbym się przewrócić. Potem wstałem i zacząłem tańczyć jak idiota, nagle poczułem się świetnie - powiedział Louis.

ZOBACZ: Watykan pokazał herb i dewizę Leona XIV. Papież zdecydował się na dwa ważne symbole

Dodał, że jego brat jest "bardzo inteligentny" i "twardo stąpa po ziemi".

John opowiedział, że rozmawiał ze swoim bratem we wtorek, przed rozpoczęciem konklawe, i stwierdził, że ten ma szansę. Obecny papież miał nazwać te sugestie "bzdurami" i "paplaniną".

ZOBACZ: "Jest wysłannikiem pokoju". Polski episkopat o nowym papieżu

- Powiedział mi, że "nie wybiorą amerykańskiego papieża". On po prostu w to nie wierzył lub nie chciał w to wierzyć (...). Zasugerowałem mu obejrzenie filmu "Konklawe", aby się trochę zorientował, a on powiedział mi, że właśnie skończył go oglądać - powiedział John dla NBC Chicago.

"Będzie drugim Franciszkiem"

71-latek dodał także, że wiele osób od dawna przeczuwało, że Robert Prevost może zostać papieżem. Miał czuć powołanie jeszcze gdy był małym chłopcem. - Bawił się w księdza, a deska do prasowania służyła mu za ołtarz. Ile małych dzieci tak się bawi? Nasz sąsiad przepowiedział mu, że kiedyż zostanie pierwszym amerykańskim papieżem - mówił.

ZOBACZ: Jaki przekaz nowy papież będzie miał dla polskich hierarchów? Zakonnik nie ma wątpliwości

John stwierdził także, że jego brat pójdzie w ślady Franciszka, ponieważ mają podobne doświadczenia z Ameryki Południowej. - Będzie drugim papieżem Franciszkiem. Obaj byli w tym samym czasie w Ameryce Południowej, w Peru i Argentynie. Mieli te same doświadczenia w pracy na misjach i z osobami zepchniętymi na margines - dodał.