Watykan opublikował herb i dewizę nowego papieża. Leon XIV zdecydował się na symbolikę ściśle związaną z zakonem św. Augustyna. Co więcej, zarówno herb, jak i dewiza pozostały niemal takie same, jak te, które przyjął podczas święceń biskupich.

W sobotę Watykan opublikował herb i dewizę Leona XIV. Nowy biskup Rzymu zdecydował się na symbolikę związaną z zakonem św. Augustyna, do którego należy.

Herb i dewiza papieża Leona XIV

Herb odwołuje się do żywota św. Augustyna. Jego podstawowe elementy są takie same, jak w herbie, który papież wybrał podczas konsekracji biskupiej.

ZOBACZ: Wielkie wyzwania przed Leonem XIV. "Powinniśmy się odwołać do imienia"

Przedstawia tarczę podzieloną po skosie na dwie części. Górna przedstawia białą lilię na błękitnym tle - symbol czystości Maryi. Dolna część ma jasne tło i przedstawia obraz nawiązujący do zakonu św. Augustyna - zamkniętą księgę, na której widnieje serce przebite strzałą. Symbol ten przywołuje nawrócenie św. Augustyna, które on sam opisał: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", czuli "Przebiłeś moje serce swoim słowem".

Dewiza papieża to "In Illo uno unum", czyli "W Nim stanowimy jedno". Zawołanie to także zostało wybrane przez Leona XIV w 2014 roku, podczas sakry biskupiej. Dewiza pochodzi z Objaśnień Psalmów św. Augustyna komentującego Psalm 127. Biskup z Hippony starał się wyjaśnić wiernym, że "chociaż chrześcijan jest wielu, w jednym Chrystusie są jednością".

ZOBACZ: "Jest wysłannikiem pokoju". Polski episkopat o nowym papieżu

W wywiadzie dla watykańskich mediów z 2023 roku, świeżo upieczony wówczas kardynał Prevost, sam wyjaśnił znaczenie swojej dewizy.

- Jak wynika z mojej dewizy biskupiej, jedność i komunia są integralną częścią charyzmatu zakonu św. Augustyna, a także mojego sposobu działania i myślenia. Uważam, że bardzo ważne jest promowanie komunii w Kościele i dobrze wiemy, że komunia, uczestnictwo i misja to trzy kluczowe słowa Synodu. Dlatego jako augustianin promowanie jedności i komunii jest dla mnie fundamentalne. Św. Augustyn bardzo często mówi o jedności w Kościele i o konieczności jej przeżywania - mówił.

Leon XIV z relikwiami św. Augustyna

Papież podkreśli swoje powiązanie ze św. Augustynem i zakonem, do którego należy, już w momencie pokazania się światu na balkonie Bazyliki Św. Piotra. Leon XIV miał na sobie wówczas pektorał, który otrzymał w 2023 roku od swoich współbraci.

W krzyżu zamknięte są kości biskupa z Hippony, jego matki Moniki, a także świętego Tomasza z Villanuevy, błogosławionego Anzelma Polanca oraz czcigodnego Giuseppe Bartolomea Menochia.

ZOBACZ: Jaki przekaz nowy papież będzie miał dla polskich hierarchów? Zakonnik nie ma wątpliwości

Wszystkie te relikwie są niezwykle ważne dla członków zakonu św. Augustyna. Wcześniej były przechowywane w lipsanotece (relikwiarzu) postulatury generalnej zakonu augustianów. Leon XIV był widziany w pektorale ze szczątkami św. Augustyna także po oficjalnym ogłoszeniu go papieżem.