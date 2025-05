"Jest wysłannikiem pokoju". Polski episkopat o nowym papieżu

Nowo wybranemu papieżowi Leonowi XIV pogratulował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. - Jest wysłannikiem pokoju - mówił o nowym biskupie Rzymu duchowny. Jak dodał, miał on okazję spotkać go osobiście i ma nadzieję, że przyjedzie z wizytą do Polski.

W czwartek nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leon XIV.

Arcybiskup Metropolita Gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Tadeusz Wojda pogratulował nowemu biskupowi Rzymu. "Niech dobry Bóg, Dobry Pasterz, obdarza Ojca Świętego Leona XIV potrzebnymi łaskami do prowadzenia Kościoła Bożego" - napisał po wyborze papieża.

Nowy papież wybrany. Oświadczenie Konferencji Episkopatu Polski

"'Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa niebieskiego'. Tymi słowami zwraca się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus do Piotra Apostoła ustanawiając go głową Kościoła. Dziś słowa te kieruję do nowo wybranego Ojca Świętego Leona XIV, noszącego do niedawna imię Robert Prevost. Cały Kościół Powszechny oczekiwał na wybór Następcy św. Piotra i dziś wielka radość jest udziałem Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce, który modlił się gorąco o wybór nowego Biskupa Rzymu" - czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Wojda przekazał nowemu papieżowi "wyrazy szacunku i synowskiego oddania" w imieniu Kościoła w Polsce i Konferencji Episkopatu Polski. Dodał, że "Kościół w Polsce zawsze wiernie stał przy Następcy św. Piotra i każdego Ojca Świętego otaczał szczególną czcią, miłością i ufnością".

Arcybiskup poprosił społeczność Kościoła w Polsce o modlitwę w intencji papieża Leona XIV w najbliższych dniach, a szczególnie w niedzielę. "Niech dobry Bóg, Dobry Pasterz, obdarza go potrzebnymi łaskami do prowadzenia Kościoła Bożego. Maryja, Matka Kościoła, niech wyprasza umiłowanemu Ojcu Świętemu siły i moc, by sprostać posłudze Piotrowej w dzisiejszym świecie" - przekazał.

Przewodniczący KEP o nowym papieżu: Jest wysłannikiem pokoju

Przewodniczący KEP odniósł się również do wyboru nowego papieża w specjalnym nagraniu zwracając uwagę na trzy elementy, które nowy papież wskazał w swoich pierwszych słowach po wyborze. Chodzi o pokój, misyjność i synodalność.

Zdaniem abp. Wojdy to właśnie te elementy będą charakteryzować nowy pontyfikat. Podkreślił, że Leon XIV jest wysłannikiem pokoju, bo wskazał w pierwszych słowach na potrzebę pokoju.

Po drugie, jak zauważył Przewodniczący KEP, mówił też o misyjności Kościoła a po trzecie podkreślił, że Kościół jest synodalny, że "potrzeba Kościoła otwartego dla wszystkich i nikt nie może czuć się wyłączony z tego Kościoła".

- To elementy charakterystyczne, które mówią o tym, że ten pontyfikat będzie w jakiś sposób kontynuacją pontyfikatu papieża Franciszka, ale i poprzednich papieży - powiedział abp Wojda.

Dodał, że kard. Roberta Prevosta, obecnego Ojca Świętego Leona XIV, miał okazję spotkać w grudniu 2024 roku w Watykanie, m.in. w Dykasterii ds. Biskupów. - Był żywo zainteresowany Kościołem w Polsce - wspominał.

Jak powiedział, cieszy się, że mógł osobiście poznać nowego papieża. - Ufamy i wierzymy, że przyjedzie również do Polski, by osobiście ten żywy polski Kościół poznać, osobiście go umacniać i osobiście go prowadzić - powiedział Przewodniczący Episkopatu Polski.